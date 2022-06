„Dvacet let říkám pořád dokola, co je Redl zač, a dvacet let to nikdo nechtěl poslouchat,“ řekl pro Seznam Zprávy bývalý policejní detektiv Karel Tichý.

Michal Redl - osmačtyřicetiletý podnikatel a lobbista ze Zlína, který měl nynější podvody a korupci Hlubučkova gangu dirigovat - měl na počátku milénia spolupracovat s Radovanem Krejčířem.

Můžeme krást. Hlubučkův gang řídil muž ze Zlína s vazbami na Krejčíře

Krejčíř jej tituloval „Míšo“, jak vyplývá z dopisů, které policie zabavila. Redl měl tehdy podle policie pomáhat Krejčířovi s tunelováním České spořitelny. Byl i obviněn, soudu ale unikl díky zdravotnímu posudku dokládajícímu velmi vážnou duševní chorobu.

Karel Tichý má s Michalem Redlem zkušenost v souvislosti se starší trestnou činností, vyšetřovanou právě kolem roku 2002. Před dvaceti lety se s ním i několikrát osobně potkal, když společně se svými kolegy od policie pátrali po zločinech skupiny kolem Radovana Krejčíře, zvaným Káčko.

Hlavní spojenec, specialista na DPH

Ten je po útěku z České republiky už několik let v jihoafrickém vězení. Šlo o případy spojené s firmami Technology Leasing a M5, píšou Seznam Zprávy. Tichý se o roli Redla zmiňuje i ve své knize Lovec mafiánů, kde jej nazval „hlavním Káčkovým spojencem“ a také specialistou na DPH.

„Firma Technology Leasing fungovala jako pračka peněz zejména z kauzy M5 a pak propojením s Českou spořitelnou, z níž čerpali úvěry, které nikdy nebyly splaceny. Celkem tak ukradli částku kolem 150 milionů, které Káčko stihl převést do Švýcarska,“ napsal v knize expolicista Tichý.

Kvůli Redlově minulosti STAN v sobotu oznámili, že prověřují dary své straně a vrátí všechny peníze spojené s Redlem. Spojitost s obviněným podnikatelem zatím našlo hnutí u daru 300 000 korun z roku 2020. Deník N píše, že hnutí STAN přišlo od roku 2016 od lidí a firem spojených s rodinou Redlových zhruba tři miliony korun.

Spolupráce s Gazdíkem?

Bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta se domnívá, že Michal Redl v aktuální kauze dohazoval Petru Gazdíkovi, který v neděli ráno oznámil demisi na funkci ministra školství, ty „správné“ lidi na klíčové posty.

„Můžete si dohledat, že panu Gazdíkovi přišel do role náměstka pro IT člověk, který předtím dělal šest let kancléře Jiřímu Čunkovi na Zlínsku, odkud Redl pochází,“ řekl Šlachta pro server Expres.

Jde o náměstka pro řízení sekce IT a veřejných zakázek na MŠMT Milana Štábla, kterého bývalý zlínský hejtman Jiří Čunek jmenoval ředitelem Krajského úřadu Zlínského kraje v srpnu 2018.

Milan Štábl pracoval před šéfováním krajskému úřadu jako vedoucí odboru investic a před tím byl na Městském úřadě Otrokovicích, kde měl také na starosti oblast investic. Petr Gazdík pro Deník N vyloučil, že by mu náměstka Štábla doporučil Michal Redl.

Se Štáblem podle svých slov pracoval čtyři roky na krajském úřadě ve Zlíně, a proto mu sám řekl, ať se do výběrového řízení na místo náměstka přihlásí.

„Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6. Přesto, že se necítím ničím vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN," oznámil v neděli svou rezignaci na twitteru Petr Gazdík.

První změna ve Fialově vládě. Ministr školství Gazdík podá demisi

Jméno Michala Redla je Robertu Šlachtovi známé už od devadesátých let.

Rozhodovací vliv

„Vždycky jsme o tom jménu věděli. Vždycky jsme věděli, že ten člověk tu je a má minulost, kterou má. A já silně pochybuji o tom, že Gazdík nebo lidé na Zlínsku nevěděli o tom, co je Michal Redl zač,“ řekl Expresu Šlachta.

„Redl ten rozhodovací vliv získal přesně díky hnutí STAN. Je to vidět na kauzách STAN, jak postupně gradovaly. Ti lidé si udělali hnutí a teď si přišli pro svůj vliv. Jak to Redl sehrál kolem Krejčíře, to byly tvrdé devadesátky, lehké topné oleje, pohonné hmoty a podobně. Teď to měl mnohem lehčí, vše bylo prostřednictvím politické strany, ta mu to umožnila. Je to možná tvrdé, ale je to tak,“ doplnil pro Expres šéf Přísahy.