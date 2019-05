Kriminalistům se podařilo zjistit, že nenechavé ženy přijíždí za „prací“ pouze na určité, několikatýdenní období, během kterého nekradou pouze v hlavním městě, ale prakticky kdekoli, kde se objeví. Detektivové tak mají zadokumentováno celkem devatenáct případů, z čehož deset se odehrálo v Praze, po dvou v Chomutově a Ústí nad Labem a vždy jedno v Olomouci, Jablonci nad Nisou, Semilech, Teplicích a Mostě.

"Na území ČR byly ženy pro kriminalisty ´neviditelné´ z toho důvodu, že při svých zlodějských návštěvách naší republiky bydlely u svých příbuzných, z nichž jeden člen rodiny je zároveň do zmiňovaných měst za krádežemi vozil svým autem," uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Za oběti své trestné činnosti si obviněné vybíraly především postarší spoluobčany, kterým kradly z kabelek peněženky s hotovostí, včetně platebních karet. Ve dvou případech si ale za oběť vyhlédly ženy, které si na poště vybíraly důchody. V Jablonci nad Nisou se dokonce neštítily okrást seniory pokročilého věku, 87 a 95 let, které taktéž připravily o jejich penzi.

Neokradly i vás?

"Dohledat zlodějky také nebylo nic jednoduchého, neboť do republiky přijížděly pouze na určité období, kdy si zřejmě hojně vydělaly a nakradené peníze si pak odjely užít v klidu domů. Detektivové tak vědí, že obviněné „řádily“ v České republice od ledna do dubna, pak odjely pryč a po přibližně měsíci se vrátily zpět," řekl Hulan.

To už jim ale kriminalisté nedali šanci v krádežích pokračovat. Jakmile to bylo možné, proběhlo jejich zadržení. To provedli čtrnáctého května provedli policisté pohotovostní motorizované jednotky v ulici K Barrandovu.

"Zadrženy a obviněny byly ale do této doby tři ze čtyřčlenné party. Obviněny jsou tak ženy ve věku od sedmatřiceti do jednačtyřiceti let. Po čtvrté, nejmladší ve věku osmnáct let, jejíž totožnost známe, kriminalisté stále pátrají. V souvislosti s tímto případem žádáme každého, kdo se také mohl stát obětí těchto kapsářek, aby se přihlásil policistům," informoval mluvčí.

"Z přiložených záběrů je zřejmé, že nestačí mít svou kabelku přehozenou pouze přes rameno a myslet si, že tak ji máte stoprocentně pod kontrolou. V tomto směru platí, co vidím, to hlídám. Mějte proto svá zavazadla stále na očích, například v tlačenicích v MHD batoh nemít na zádech, ale na břiše, stejně tak kabelku nemít přehozenou přes rameno na záda, ale opět vpředu. Zároveň je dobré mít peněženku v kabelce uloženou pokud možno na dně příručního zavazadla pod ostatními věcmi," doporučil závěrem Hulan.