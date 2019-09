Za vraždu dítěte své družky si má Jiří Nácar odpykat 18,5 roku vězení. Trest mu současně s ambulantní protialkoholní a psychiatrickou léčbou uložil pražský městský soud. Verdikt není pravomocný. Nácar spící holčičku podle rozsudku v opilosti ubodal, když ji hlídal. V hlavním líčení nechtěl o činu vypovídat. Na policii dříve uvedl, že mu "prostě hráblo".

Soud. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Není pochyb o tom, že to, co se stalo, je obrovskou lidskou tragédií. Dvouapůlleté dítě se stalo předmětem agrese, aniž by k tomu zavdalo jakoukoliv příčinu," konstatovala předsedkyně soudního senátu Vlasta Langhamerová. "Do této situace dovedla pana obžalovaného neschopnost vypořádat se s alkoholem jako dospělý svéprávný muž," dodala.