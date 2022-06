Pražský vrchní soud nyní dospěl k závěru, že Svobodův skutek nebyl trestným činem. "Náš senát se zcela ztotožňuje s tím, co zjistil Městský soud v Praze, a s rozhodnutím, které tam padlo v březnu roku 2020. Nelze v žádném případě dovodit, že by obžalovaní mohli vědět, že by došlo k pochybení. Byli v takové situaci, v jaké byli. Měli k dispozici několikeré právní posouzení té věci," zdůraznil soudce Radek Hartman.

"Je to již osm let, co se touto kauzou musím zabývat. To mi připadá v jedenadvacátém století jako skutečně dlouhá doba," řekl soudcům Svoboda, který bude v podzimních pražských komunálních volbách lídrem kandidátky koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), a tedy i opětovným kandidátem na post primátora.

Pražský městský soud původně obžalované dvakrát shledal vinnými. Hudeček, někdejší radní pro informatiku a dopravu Eva Vorlíčková a Josef Nosek a bývalý šéf magistrátních informatiků Jan Teska si osvobozující rozsudek vyslechli až po výměně státní zástupkyně i soudce. Podle konečného verdiktu městští politici nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek. Museli také navázat na činnost předchozí reprezentace hlavního města. Počátky opencard spadaly do období působení primátora ODS Pavla Béma.

Kárné žaloby pro soudce

"Jsem velmi rád, že to po těch osmi letech tak dopadlo, protože od začátku tvrdím, že jsme postupovali skutečně s péčí řádného hospodáře a že to, co jsme zvolili, byla jediná možná volba, abychom naopak zabránili velmi významným a velkým ztrátám, které by hlavnímu městu Praze vznikly," řekl Svoboda novinářům při odchodu ze soudní síně.

Původní soudce Alexander Sotolář čelil kvůli kauze kárným žalobám za zkreslení protokolů z hlavního líčení. Kárný senát ho odvolal z funkce předsedy senátu, talár mu však ponechal. Neprokázalo se totiž, že by do protokolů zasahoval ve snaze poškodit obžalované. Původní dozorová státní zástupkyně Dagmar Máchová je pak v jiné kauze stíhána za zneužití pravomoci.

"Mám velké výhrady k tomu, když jsou zápisy z jednání změněny. To je pro mě nepředstavitelné, že to může vzniknout. Na druhou stranu se potvrdilo, že soud dovede tu pravdu najít, a to je to důležité. Věřím, že naše soudy jsou spravedlivé," reagoval Svoboda. Zda bude žádat odškodnění od státu za trestní stíhání, teprve zváží. "Upřímně říkám, že ze všeho nejradši budu, když od toho budu mít pokoj," poznamenal.

Magistrát vyčíslil škodu způsobenou radními na 23,2 milionu korun. Peněz se stále domáhá a odvolací senát jej dnes odkázal do občanskoprávního řízení. "Mně to připadá skutečně velmi zvláštní - jestliže se skutek nestal, jak je možné za to vyžadovat škodu? Víte, já tomu nerozumím, jsem pravděpodobně primitivní lékař. Jsem velmi zvědav, co s tím magistrát udělá," uzavřel pražský zastupitel.