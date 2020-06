Žižkov řeší nápis „Churchill byl rasista“. Sochu si necháme, slíbil starosta

Bourání soch a protirasistický étos po protestech ve Spojených státech amerických pomalu proniká i do Prahy. Na žižkovském náměstí Winstona Churchilla neznámý pachatel či skupina pachatelů počmárala sochu britského politika nápisy „Black lives matter“. Vandalismus chtěl upozornit na to, že Churchill byl rasista. Radnice městské části neuvažuje, že by sochu z roku 1999 odstranila.

Na Žižkově někdo počmáral sochu Winstona Churchilla na protest proti rasismu. | Foto: Praha 3, facebook