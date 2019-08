/FOTOGALERIE/ Neuvěřitelný příběh se odehrál v pondělí 8. července na pražském Proseku. Několik minut po půlnoci přišel do kasina v Harrachovské ulici bezdomovec, na kterém doutnalo oblečení a prosil obsluhu o pomoc.

Zaměstnanci kasina proto na místo zavolali záchranáře, kteří osmapadesátiletému muži poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice, kde byl uveden do umělého spánku. Těsně před transportem do nemocnice bezdomovec záchranářům sdělil, že ho někdo zapálil.