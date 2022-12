„Dostáli jsme povinnostem a provedli veškeré důkazy, které se nabízely. Důkazy musí tvořit ucelený řetězec a zapadnout do sebe, vina musí být zcela jasně a jednoznačně prokázána. To se v tomto případě nestalo,“ odůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Eva Drahotová. Krajský soud se případem zabýval celkem čtyřikrát a celá kauza trvala několik let. „První verdikt zrušil Vrchní soud v Praze, další dva odsuzující rozsudky zrušil Nejvyšší soud,“ dodala soudkyně.

Podle státního zástupce Jana Černého se nepodařilo rozkrýt všechny okolnosti případu, nepomohly tomu ani výslechy svědků, kteří si na nic nepamatovali. „Nejvyšší soud uložil doplnit dokazování, které nedopadlo takovým způsobem, aby bylo možno navrhovat vinu obžalovaného. Proto jsem v závěrečné řeči navrhl zproštění viny,“ osvětlil Černý.

Nejasné nahrávky

Barták si odpykával 12letý trest za znásilnění asistentek, vydírání a sexuální nátlak. Podle obžaloby měl na podzim roku 2013 z věznice v Liberci plánovat ze msty vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Vydíráním měl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Miloš Levko, který ale vše oznámil a tvrzení doložil nahrávkami, jež údajně pořídil prostřednictvím hodinek. Neví se ale, jak je získal, ani jak je dostal z věznice ven. Levko u soudu opakovaně řekl, že si to nepamatuje. To je důvodem, proč státní zástupce navrhl zproštění obžaloby.

Barták od začátku tvrdil, že se jednalo o spiknutí proti jeho osobě. Za vznikem nahrávek, které sloužily jako jeden z důkazů, viděl komplot vězňů ve spolupráci s vězeňskou službou či policejní provokaci. „Pravda zvítězila, čekal jsem to. Sice to trvalo deset let, ale neměl jsem nikdy v plánu nikoho zabít,“ okomentoval rozsudek Barták. Na závěr vyzval státního zástupce, aby zahájil stíhání opravdových viníků.

Během pátečního líčení zazněl posudek znalkyně z oboru fonoskopie, který měl přinést odpovědi na to, zda se s pořízeným záznamem manipulovalo. „Po provedení analýz nebylo na záznamu nalezeno žádné místo, které by vykazovalo záměrnou manipulaci s obsahem,“ stálo v posudku. Přesto se podle státního zástupce nepodařilo jasně prokázat vinu obžalovaného. „Tento závěr byl nevyhnutelný. Nebylo prokázáno, že se obžalovaný dopustil toho, co mu bylo kladeno za vinu,“ zaznělo během závěrečné řeči obhajoby.

Barták už je na svobodě, do konce trestu za znásilnění asistentek mu přitom zbýval jeden rok. Letos v září Okresní soud v Jablonci rozhodl o jeho podmíněném propuštění. Lékař a podnikatel by měl zůstat dalších sedm let pod dohledem. Po dobu podmínky se musí vyhýbat alkoholu a omamným látkám. Podle libereckého psychiatra Jaroslava Tržického není Bartákův pobyt na svobodě pro společnost nebezpečný. Stejný názor ve svém posudku uvedla i psycholožka Jindřiška Lejsková. „Nedovedu si představit, že by posuzovaný ve svém věku, po ztrátě kontaktů, dokázal navodit, aby mohl ve svém předchozím jednání pokračovat,“ dodala psycholožka.