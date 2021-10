Zákaz dvojího potrestání, na které poukazují Babiš a jeho právník, se podle zástupců Transparency International v tomto případě neuplatní. Nový podnět se podle TI týkal společnosti MAFRA Print ze skupiny Agrofert, která v původním řízení nefigurovala. Právní zásada by podle TI neměla být prolomena ani u dalších mediálních domů, protože se skutek ovládání médií Babišem liší v čase. Layer doufá, že se případ nakonec dostane ke správnímu soudu, aby byl definitivně rozhodnut.

Střet zájmů premiéra podle ředitele TI Petra Leyera nezpochybnitelně existuje. "Formálně jde o přestupek, ale rozhodnutí černošického úřadu má přesah do oblasti dotací a veřejných zakázek. I když není rozhodnutí pravomocné, prostředky by nyní měly být preventivně zastaveny," uvedl.

Městský úřad Černošice informace k průběhu řízení pravidelně zveřejňuje na svém webu. Poslední aktualizace je z 22. září. Jeden z černošických úředníků, který si nepřál být jmenován, dnes ČTK řekl, pokud by to bylo nutné, úřad se k případu ještě vyjádří, zatím k tomu ale podle něj není důvod. "Myslím, že se nemáme k čemu vyjadřovat, rozhodujeme pořád standardně tak, jak máme," dodal.

Premiér je přesvědčený, že rozhodnutí městského úřadu v Černošicích je nezákonné. "Byl jsem dvakrát prošetřován za stejný skutek (stejnou věc). To je porušení mých základních práv," sdělil dnes ČTK. Babiš nadále trvá na tom, že splnil všechny povinnosti vyplývající ze zákona. "Toto už je jen politická hra mých konkurentů," uvedl premiér a dodal, že se proti rozhodnutí úřadu určitě odvolá.

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vede s Babišem řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Babiš nařčení z porušování zákona odmítá. Tvrdí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti do něj začleněné.

Černošický městský úřad uložil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu 250 tisíc korun za přestupek proti zákonu o střetu zájmů za to, že ovládá média. Právu to řekl Václav Knotek, který premiéra v tomto správním řízení zastupuje. Dodal, že podají odvolání. Odvolat se mohou k nadřízenému středočeskému krajskému úřadu. Černošický úřad uvedl, že jde o "nadále trvající přestupek". Reakci premiéra a vyjádření černošického úřadu ČTK zjišťuje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.