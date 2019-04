Únos za bílého dne se odehrál v úterý kolem 13. hodiny v ulici Vlasty Průchové ulici v Praze-Uhříněvsi. Pětiletou dívenku tam dva neznámí muži vytrhli babičce z náručí a pak ji naložili do přistaveného osobního auta Volvo XC 90, stříbrné barvy, registrační značky 8S2 0469. Policie pátrá po holčičce, její matce, autu i únoscích.

"Dosavadní zjištění vypovídají o tom, že by dívenka měla být hledanými odvezena do zahraničí, pravděpodobně do Německa," uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.