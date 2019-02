Obyvatelé této části Vítkovy ulice vědí své. Přestože je ve směru od Pobřežní jednosměrná, od Sokolovské tudy denně projede mnoho aut. Některá jedou pomalu, kdy cizinci zjevně bloudí, jiná to "střihnou" zcela suverénně a dělají jakoby nic.

Výsledný efekt je stejný: porušení dopravních předpisů. Výši pokuty za provinění může na místě určit strážník či policista, který hříšníka přistihl.

Všechno si vyfotíme

Tentokrát strážníci rozhodli o udělení blokové pokuty ve výši dva tisíce korun. "Proč dva tisíce, to nemáte na oběd nebo co?" rozčiloval se jeden z členů posádky. Vzhledem k odmítnutí zaplatit pokutu na místě došlo k sepsání záznamu o přestupku, který poputuje do správního řízení. Zde je maximální výše možného postihu výrazně vyšší.

Zatímco se z auta provinilců linuly drsné rytmy rapu, všichni tři členové posádky si dělali "selfíčka". Hlavní "vyjednavač" neustále trval na tom, že si musí vyfotit služební čísla strážníků. "Mám na to právo," vykřikoval.

Muži zákona mu nijak nebránili. "Přestupek máme jasně zadokumentovaný na kameře v autě. Jeli jsme proti nim a zastavili jsme je pro spáchání přestupku," řekl Pražskému deníku jeden ze strážníků.

"Kdybyste radši za rohem dávali botičky. A proč dva tisíce? To jako pro moji barvu?" útočil hlavní aktér nepříjemnosti. "Víte co, my na ten oběd jdeme, když jsme vám dva tisíce na ten váš nedali," uzavřel nepříjemnou, asi čtvrt hodiny trvající třenici chlapík poté, co mu strážníci vrátili doklady a vyzvali ho, aby se s autem otočil a odjel správným směrem. Se zakvílením gum zaparkoval na místě, které se mezitím uvolnilo…