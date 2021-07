V půl sedmé večer vyjížděla hlídka strážníků ke stanici metra Dejvická, kde měla u východu ležet opilá žena. Vedle ní postávaly dvě holčičky. Strážníci museli ženu, která nebyla zraněna, nejprve vzbudit.

Její dcery ve věku 8 a 11 let pak strážníkům sdělily, že žijí s tátou, protože je máma alkoholička, ale protože musel pracovně do ciziny, měla je pohlídat matka. Starší dívka pak předala kontakt na otce, který odhadl, že je schopen vrátit se do Čech nejdříve za 6 hodin. Hlídka z tohoto důvodu vyrozuměla státní policii a u dotyčné provedla dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 2,74 promile.

Zdroj: Městská policie Praha

Opilá nejprve s hlídkou spolupracovala, ale pak se rozhodla, že odejde. Na opakovanou výzvu nereagovala, proto ji strážníci za pomoci donucovacích prostředků zastavili a následně nasadili také pouta.

„Třiačtyřicetiletá žena byla posléze převezena na záchytku, děti si převzali policisté a ve spolupráci se sociální pracovnicí řešili, co s nimi dál," informovala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Vypadla z autobusu

O dvě hodiny později vyjížděla pro změnu autohlídka k autobusové zastávce Černý Most, kde se měla nacházet opilá žena s dětmi, mezi kterými mělo docházet k potyčce. Po příjezdu strážníci spatřili zakrvácenou uplakanou ženu, která seděla na zemi a objímala ji holčička. Opodál seděl v náruči starší dívky malý chlapec.

Žena byla zjevně pod vlivem alkoholu. Děti nebyly zraněné, jen vzlykaly a uvedly, že mají strach o mámu, která se zranila při vystupování z autobusu.

„Následně bylo zjištěno, že 36letá žena je matkou pouze pětiletého chlapce a 13leté dívky, třetí dívka je kamarádka dcery. Zraněné strážníci přivolali záchrannou službu a provedli u ní orientační test na alkohol v dechu. Ten ukázal hodnotu 2,79 promile.

„Děti si vyzvedl přítel opilé ženy společně s jeho matkou a slíbili, že se o děti postarají. Případem se bude dále zabývat také sociální pracovnice,ů uvedla mluvčí.

Zabiju tě

Případ, který těm večerním předcházel, se stal v sobotu ve Vršovické ulici v Praze 10 kolem jedné hodiny po poledni. Jednadvacetiletá dívka požádala o pomoc strážníky, když si na ulici nevěděla rady se svou matkou. Hlídce sdělila, že máma pila, trpí schizofrenií a je navíc invalidní.

„Strážníci u 53leté ženy provedli zkoušku na alkohol a naměřili hodnotu 0,64 promile. Když ji přivolaní záchranáři vyzvali, aby nastoupila do sanitky, rozčílilo ji to, začala jim vulgárně nadávat a své dceři vyhrožovat zabitím. Pak se pověsila na zpětné zrcátko sanitky, ve snaze ho ulomit. Výzvy byly neúčinné, proto došlo na donucovací prostředky včetně pout. Za doprovodu strážníků ji záchranná služba převezla na psychiatrickou kliniku," uzavřela Seifertová.