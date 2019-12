TOP 09 kritizuje také dopis tajemníka ministerstva zemědělství Jana Sixty, o kterém informovala média. Tajemník v něm úřadům a firmám spadajícím pod ministerstvo píše, že Agrofert se může účastnit soutěží o veřejné peníze. "Státní úředníci a orgány musí vždy hájit primárně zájmy státu a jeho občanů, a ne zájmy jednoho soukromého holdingu, byť je jeho beneficientem předseda vlády," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Evropská komise koncem listopadu odeslala do ČR audit, podle kterého Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Podle komise totiž nadále Agrofert ovládá, i když ho vložil do svěřenských fondů. Česko tak přijde zřejmě o několik stovek milionů korun. Babiš střet zájmů odmítá a kritizuje to, že komise interpretuje české právo. Ministerský předseda také popírá tvrzení, že Česko bude muset nějaké peníze vracet.

Adamová minulý týden uvedla, že na schůzce opozičních stran neuspěla s návrhem, aby kvůli auditu hlasovala Sněmovna o nedůvěře Babišově vládě. "ČR reálně čelí hrozbě, že dotace vyplacené pro Agrofert nebudou proplaceny z fondů Evropské unie a budou sanovány výhradně z českého rozpočtu, tzn. z peněz českých daňových poplatníků. To je pro nás nepřijatelné," uvedla Adamová.

Rozsáhlé škody pro Česko

Podle TOP 09 existuje riziko, že Česku vzniknou jednáním státních orgánů a konkrétních osob rozsáhlé finanční škody. "Proto dáváme tento podnět k prošetření skutečností, zda nedošlo nebo nedochází při poskytování dotací Agrofertu ke spáchání trestného činu," dodala Adamová.

Piráti obdobný podnět podali před týdnem. Věcí se podle nich zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) společně se dvěma stranickými analytiky upozornil na možné podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu.