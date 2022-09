Video: Dvacetiletý agresor chtěl okrást chlapce, zbil ho na veřejnosti

Dvacetiletý recidivista zbil na veřejnosti za bílého dne mladistvého chlapce, kterému chtěl ukrást batoh. Napadeného se zastávali kolemjdoucí, to ale lupiči vůbec nevadilo a po chvíli pokračoval v násilí dál. Utekl až poté, co se do věci vložil jeden z cestujících v autobusu, kam se chlapec utekl schovat.

Zadržení podezřelých v Praze. | Video: Policie ČR