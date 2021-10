"V jeho jednání mu zabránil sedmatřicetiletý cestující a dosud neznámá žena, která podezřelému nastříkala do obličeje pepřový sprej. Pro vyřešení tohoto případu je právě ona pro kriminalisty klíčovou svědkyní a proto ji prosíme, aby se neprodleně ozvala na linku 158, nebo navštívila nejbližší policejní služebnu. Zároveň žádáme i ostatní svědky tohoto případu, aby se nám ozvali," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Místo napadení řidičky autobusu agresivním cestujícím: zastávka Bretcetlova v Praze 9.Zdroj: Policie ČR Podezřelý čtyřiatřicetiletý muž neměl po dobu jízdy v autobuse nasazenou ochranu dýchacích cest, na což byl upozorněn řidičkou autobusu. Na to muž reagoval, že řidičku chytil za vlasy a snažil se ji vytáhnout z kabiny řidiče.

Klíčovou svědkyní je pro ně hlavně žena, která se napadené řidičky zastala a nastříkala podezřelému do obličeje pepřový sprej.

