Když v březnu 2016 zavítal do Prahy čínský prezident Si Ťin-pching, hlavní město každý ze tří dnů jeho návštěvy hlídala tisícovka policistů. Zatčeno bylo 23 demonstrantů i příznivců komunistické Číny. Protest před Pražským hradem však znemožnila dopravní uzavírka. Aktivisté včetně bývalého vicepremiéra Martina Bursíka a jeho ženy Kateřiny Jaques si stěžovali u soudu. Případ se teď na základě rozhodnutí Ústavního soudu vrátí k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Ústavní soudci v čele se zpravodajem Josefem Fialou částečně ústavní stížnosti Bursíka a spol. vyhověli a zrušili výroky rozsudku Nejvyššího správního soudu ohledně magistrátního rozhodnutí o uzavírce a postupu policie. „Postupem Nejvyššího správního soudu bylo porušeno základní právo stěžovatelů bránit se proti rozhodnutí orgánu veřejné správy před soudem (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Ve zbytku byla ústavní stížnost zamítnuta,“ informovala v úterý Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu.

Média píší, že cílem akce plánované na 29. března na Hradčanské náměstí bylo vyjádřit nesouhlas s lidskoprávní politikou Číny. Náměstí však pražští úředníci ve spolupráci s policisty uzavřeli pro řidiče i chodce kvůli bezpečnosti prezidentovy delegace. Na shromáždění se tedy Bursík ani nikdo další nedostal.

Čtveřice lidí se proto bránila žalobou k Městskému soudu v Praze a poté kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli zásahu do práva shromažďovacího a údajně nezákonné uzavírce před Pražským hradem. Každá instituce agrumentovala odlišně, avšak svolavatelům protestu proti Si Ťin-pchingovi nevyhověla ani jedna z nich.

Postup magistrátu a policie Ústavní soud nehodnotil

„Nejvyšší správní soud neměl odmítnout žalobu stěžovatelů proti rozhodnutí o uzavírce z důvodu nevyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení, neboť stěžovatelé nebyli účastníky řízení a nebyli tak oprávněni k podání odvolání,“ tlumočí verdikt Ústavního soudu mluvčí Sedláčková. Ale jak ústavní soudci zdůraznili, zabývali se pouze procesní stránkou celé kauzy. Postup magistrátních úředníků a policie nehodnotili. Teď je tedy na řadě znovu Nejvyšší správní soud v Brně.

„Já se domnívám, že uzavírka v pořádku nebyla a že základní právo shromažďovat se bylo porušeno, nicméně rozhodnutí NSS předvídat nedokážu,“ řekl podle iDNES.cz novinářům advokát demonstrantů Pavel Uhl. Pokud by postup policie u NSS obstál, mohl by to být podle Uhla nebezpečný precedens. „Policie by ve spolupráci s magistrátem v podstatě kdykoliv mohla zmařit jakékoliv shromáždění. A to si myslím, že je v právním státě nepřípustné,“ dodal syn disidenta a signatáře Charty 77 Petra Uhla.

Podle bývalé poslankyně a místopředsedkyně Strany zelených Bursíkové Jacques je celý spor úmorný, finančně i časově náročný a připomíná absurdní havlovské drama nebo Kafkův Zámek. „Máme jediný cíl - kultivovat naši demokracii a hájit základní svobody, které jsme získali po roce 1989 a které prostě v Číně neexistují. Nechceme, aby totalitní stát tyto praktiky přenášel do naší svobodné společnosti,“ prohlásila členka Liberálně ekologické strany (LES), kterou založil a vede její manžel Martin Bursík.