O takovéto činnosti by se dalo říci, že je posledním krokem v boji s nelegálním hazardem. Prvotní fází je zadržení veškerých hracích přístrojů, peněz a věcí, které k nelegální hře slouží, včetně uzavření nepovolené herny.

Poté, pokud to nejde bezprostředně v herně, je nutné otevřít, a to i násilím, vlastní automaty a vyjmout finanční hotovost, kterou obsahují. To se děje za přítomnosti kontrolované osoby, pokud se tedy k vlastnímu řízení dostaví. Poslední fází je po nabytí právní moci rozhodnutí o propadnutí či zabrání zboží, vlastní likvidace automatů.

Od 1. ledna 2017 má celní správa ve své kompetenci kontrolovat nelegální hazard a právě pražští celníci si právem připisují přední příčky v potírání nelegálního hazardu.

„Na území metropole, od začátku působení zákona o hazardních hrách, uzavřeli celníci 90 nelegálních heren a zajistili 650 kusů výherních hracích přístrojů (jak klasických, tak kvízomatů a internetových kiosků), šest rulet a 12 stolů pro živou hru. Zadrženy byly více než tři miliony korun v hotovosti,“ uvedla mluvčí pražských celníků Ivana Kurková.