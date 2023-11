Zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod – tomu se věnovala dopravní konference, která se uskutečnila v rezidenci primátora na pražském Mariánském náměstí. Debatovalo se na ní i o Top 10 nejrizikovějších místech na silnicích v Praze a také o lokalitách, které už se i díky těmto konferencím podařilo lépe zabezpečit.

Datoví analytici pracující pro Portál nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIPu, Policie ČR a společnosti RSE Project.

Regionální dopravní konference je každoroční cyklus debat, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Tento oblíbený formát diskusí se od letošního podzimu díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na lokalizaci a sledování rizikových míst a také na informování veřejnosti, ve kterých lokalitách mají za volantem dbát zvýšené opatrnosti. Na konferenci se sešli dopravní experti, zástupci hejtmanství a také měst a obcí. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a DataFriends, projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

„V rámci letošního ročníku bychom chtěli nabídnout široké veřejnosti ucelený a empiricky doložený pohled na nehodová místa v daném regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ vysvětlil Jan Chalas, datový analytik ze společnosti DataFriends.

„K řízení musíte mít oprávnění, tedy řidičský průkaz. Na druhou stranu musíte mít nějakou řadu zkušeností, protože řízení auta je o předvídání situací, není to jednoduché,“ uvedl na dopravní konferenci pražský primátor Bohuslav Svoboda.

V Praze je doprava velmi specifická.

Primátor vysvětluje příčiny: „Je to dané koncentrací obyvatel, vozů i terénem Prahy, který je pro dopravu složitý. V rámci těchto aspektů děláme celou řadu činností, kdy si zmapováváme autodopravu. My víme, že máme z posledního období 362 nehodových míst, o kterých víme, že se tam nehody stávají významně častěji než jinde. Pro řadu z nich jsme našli řešení. Ta jsou často, je to o celém koncepčním řešení toho krizového místa. Ale pořád nám zbývá 176 míst, která ještě dořešená nejsou. Byl bych rád, kdyby tato dnešní konference přispěla k tomu, že se budeme posouvat dál,“ uvedl Bohuslav Svoboda.

Následně přidal svůj pohled na dopravu odlehčeným způsobem: „Jeden Murphyho zákon říká, že nejnebezpečnější zatáčka je ta, která je před námi. Takže je potřeba si uvědomovat, že to, co řešíme, povede k tomu, že ty začátky před námi budou bezpečnější. Spolupráce s policií, hasiči, BESIPem a dalšími složkami je nezbytná. Věřím, že jejich práce je prospěšná a věřím, že dnešní jednání nás posunou dopředu. Takže jedeme,“ řekl na konferenci pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Praha je v dopravě specifická i kvůli turistům

Tomáš Neřold z BESIPu zopakoval, že Praha je specifická v řadě ohledů.

„My jako BESIP se především zajímáme, kolik máme na silnici úmrtí a těžkých zranění. Je to trochu jiný úhel pohledu než třeba ten, který hledí na plynulost. Tím neříkám, že plynulost není důležitá a nepřispívá k bezpečnosti. Jen říkám, že nás prostě zajímá lidský život, těžká zranění s dlouhodobými následky. Praha je v tomto specifická, že většina nehod je tu se zranitelnými účastníky silničního provozu. V Praze to je často střet osobního vozu s chodcem, cyklistou. A na to chceme cílit. BESIP vedl dva roky kampaň Dám respekt, kde se na obě strany apeluje, aby se řidiči a cyklisté navzájem respektovali,“ podotkl Tomáš Neřold.

„Vyhledáváme riziková místa, spolupracujeme s vyšetřovatelem dopravních nehod, ti nám dávají tipy z místa. I když třeba ta místa ještě nezapadají do vytipovaných problémů, oni vidí dopředu, že se tam nějaký problém rýsuje. Hledět by se mělo především na ty nejzranitelnější skupiny jako chodce, cyklisty a dopravu kolem školských zařízení,“ konstatoval připomněl Zdeněk Plachý, vrchní komisař z odboru služby dopravy Dopravní policie, Krajského ředitelství policie Hlavního města Prahy.

Praha je podle jeho dalších slov specifická i kvůli turistům, kteří mnohdy neznají místní podmínky.

„Také je specifická tramvajovým provozem v ulicích, kdy drobná nepozornost chodce je trestána zásadním následkem,“ upozornil ještě kapitán Plachý.

Potřeba je dobudovat městský okruh

Předseda výboru pro dopravu na pražském magistrátu Martin Sedeke následně naznačil jednu budoucí možnost zlepšení dopravy: „Já si myslím, že aby doprava v Praze byla plynulejší a tedy i bezpečnější, je nutné dobudování vnitřního a vnějšího městského okruhu. A na tom se v poslední době pracuje velmi intenzivně i ve spolupráci se státem. Věřím, že v příštím roce zahájíme stavbu úseku mezi Běchovicemi a D1 a zároveň že se nám příští rok podaří zajistit veškeré doklady pro další úseky, tedy druhou část okruhu. Když odvedeme značnou část dopravy, tak se, pevně věřím, zmírní hustota dopravy v Praze.“

Dopravní expert Martin Landsfeld pak v rámci interaktivní prezentace představil riziková místa v regionu, a to jak vyřešené úseky, tak připravované investice. V hlavní části programu přišlo na řadu představení top deseti míst vytipovaných na základě dat a analýz, která jsou napříč hlavním městem Prahou těmi nejrizikovějšími (viz. infobox níže).

Jde třeba o kruhovou křižovatku u obchodního centra na Chodově, ale třeba i o křižovatku ulic M. Horákové a Korunovační u Letenského náměstí. V těchto případech David Pauk, bezpečnostní auditor společnosti RSE Project, ukázal možné způsoby, jak by bylo možné tato místa změnit tak, aby byla bezpečnější. Prezentace účastníkům konference představila také přínosy úsekového měření rychlosti, které lze nastavit od pár set metrů do několika kilometrů.

Top 10 rizikových míst v Praze 1) PRAHA – mimoúrovňová křižovatka ulic Kbelská a Novopacká poblíž letiště Kbely – 128 nehod, 14 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu – škody podle policie téměř 11,5 milionu Kč. 2) PRAHA – křižovatka ulic Klárov a Valdštejnská – 93 nehod, 15 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle policie téměř 12 milionů Kč. 3) PRAHA – křižovatka ulic M. Horákové a Korunovační u Letenského náměstí – 89 nehod, 14 zraněných – nejčastější příčina nehod: jiný druh nesprávného způsobu jízdy – škody podle policie téměř 6,5 milionu Kč. 4) PRAHA – křižovatka ulic Svatovítská a Gen. Píky – 86 nehod, 21 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle policie přes 10 milionů Kč. 5) PRAHA – křižovatka ulic Povltavská a Bulovka – 82 nehod, 12 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – škody podle policie bezmála 8 milionů Kč. 6) PRAHA – okružní křižovatka u obchodního centra Chodov – 80 nehod, 13 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – škody podle policie přes 5 milionů Kč. 7) PRAHA – výjezd z OMV a McDonald’s v ulici Cínovecká – 75 nehod, 9 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu – škody podle policie přes 11 milionů Kč. 8) PRAHA – křižovatka ulic Františka Diviše a Podleská – 41 nehod, 8 zraněných – nejčastější příčina nehod: proti příkazu Dej přednost v jízdě – škody podle policie: nevyčísleno. 9) PRAHA – křižovatka ulic Chuchelská a Modřanská – 35 nehod, 5 zraněných – nejčastější příčina nehod: proti příkazu Dej přednost v jízdě – škody podle policie: nevyčísleno. 10) PRAHA – křižovatka ulic Sokolovská a Za Invalidovnou – 27 nehod, 9 zraněných – nejčastější příčina nehod: proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě.

V Praze není tolik prostoru na chyb, říká policejní komisař Zdeněk Plachý

Dopravní konference v PrazeZdroj: Deník/Jiří Macek„Každá drobná chyba je v Praze trestána nehodou častěji než jinde“ …říká v rozhovoru pro Deník kpt. Ing. Zdeněk Plachý, vrchní komisař z Dopravní policie Krajského ředitelství policie Hlavního města Prahy.

Co vás v pražské dopravě překvapuje?

V poslední době velká nervozita a neohleduplnost vynucování si práva jízdy. Na druhou stranu musím říci, že řidiči v Praze jsou zvyklí na velké intenzity provozu a dokáží tomu i přizpůsobit průjezd městem.

Jak byste popsal pražskou dopravu z hlediska bezpečnosti?

Pražská doprava se vyznačuje velkou mírou intenzity. Musíme si přiznat, že každá drobná chyba je tady trestána nehodou častěji než jinde. Tady v Praze není tolik prostoru na chybu, pražské silnice nejsou tak odpouštějící než když jedete mimo Prahu.

Pražští řidiči většinou znají detailně dopravní prostředí. Pak tu jsou ale ti mimopražští. Dostávají se často svým způsobem jízdy do krizových situací? Nebo třeba tím, že naopak jsou příliš ohleduplní, a i to působí potíže?

Z hlediska automobilů bych v tomto rozdíl neviděl. Problémem jsou sdílené koloběžky, také rekreační cyklisté, kteří se vydají do provozu. A pak i chodci, kteří nejsou dostatečně obezřetní, mají sluchátka v uších, neustále telefonují.

Naznačil jste problémy sdílených koloběžek.

Samozřejmě tyto sdílené koloběžky se vůbec nehodí do provozu, na chodník legálně nesmí a kvůli malým kolům se nehodí ani na vozovku, protože každá nerovnost je problém.

Jak z toho ven?

Nevím. Téměř se podařilo vytlačit segawaye, teď hrají prim koloběžky a asi i budou, protože to je pro turisty levné a atraktivní.

Policejní činnost bych řekl je spíše spojená s negativy. Vidíte světlo na konci tunelu?

Ono je to naopak, my se spíše zabýváme prevencí, aby se nestávaly dopravní nehody. Represi necháváme kolegům z dohledu. Světlo na konci tunelu vidíme v tom, že se veřejnost velice zapojuje do řešení. Je tady spousta portálů, kam mohou nahlásit problém, který kolem sebe vidí. Myslím si, že spousta lidí tomu věnuje pozornost a to je to světlo na konci tunelu.

Jaký jste řidič?

Řídím rád na motorce, na kole, v autě. Myslím si, že jsem velice předvídavý.