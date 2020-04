Jako „atletická noha“ se označuje plíseň, která se projevuje na chodidlech a nehtech. Daří se jí totiž ve vlhku, které třeba sportovní boty po náročných výkonech poskytují vrchovatou měrou. Plísňová onemocnění jsou velmi nakažlivá, takže nechtěnou pozornost si můžete přinést také z bazénu, hotelového pokoje nebo si ji vypěstovat sami ve vlastních ponožkách při špatné hygieně. Přenáší se i ze zvířat a bez léčení většinou nezmizí.

Rada tety Běty:

Ocet je domácí poklad



Snad v žádné domácnosti nechybí ocet, který plísně na nohách účinně likviduje. Natočte do umyvadla vlažnou vodu a nalijte do ní ocet. Ponořte do ní nohy a vydržte 5 až 10 minut. Pak použijte osobní ručník a dosucha je vytřete, i mezi prsty. Pozor, lázeň může napoprvé pálit. V octu máchejte i ponožky.





Plísni se daří mezi prsty, pod prsy nebo v tříselné oblasti, zkrátka tam, kde se potíme a vytváříme jí tak ideální prostor pro růst. Navíc zrovna neocení přísun čerstvého vzduchu. Příznaky uvidíte a pocítíte. Zarudnutí a svědění, olupující se kůže a mokvající místa, která mohou být bolestivá – tak se projevuje právě plíseň.

Postihuje také kůži trupu nebo vlasatou část hlavy, zejména u dětí. Tam tvoří kruhovité, svědivé skvrny, na nichž postupně mizí vlasy.

Prevence je základ. Proto ve společných prostorách používejte sandály či žabky a před odchodem z lázní, společných sprch, z krytých bazénů nebo sauny si nohy vždy důkladně umyjte a pořádně je vysušte. Doma dohlédněte na to, aby každý člen rodiny měl svůj vlastní ručník.

Pokud někoho ošetřujete, umyjte si pak ruce mýdlem. Lékaře vyhledejte tehdy, pokud je místo napadené plísní rudé, oteklé a bolestivé nebo se stav přes intenzivní léčení nezlepšuje.

Co by mohlo také pomoci?

Denně si vyměňujte ponožky a boty před dalším nošením vyvětrejte. Zkuste ponožky s ionty stříbra (např. značky Evona), které brání zápachu i vzniku plísní, nebo alespoň noste bavlněné ponožky (ideálně bambusové), které dobře sají pot a vlhkost.

Nechte nohy „dýchat“, dávejte přednost botám z kůže nebo jiných přírodních materiálů, například z plátna. Pokud jsou ze syntetického materiálu, měly by mít větrací otvory. Naučte se používat speciální pudrové zásypy, které udrží potivé nohy v suchu.

Pokud máte domácí mazlíčky, důkladně vysávejte koberce i čalouněný nábytek, snížíte tím riziko přenosu infekce. Pomáhají i dezinfekční spreje. Před pobytem na rizikových místech ho ze vzdálenosti 20 centimetrů nastříkejte na nohy či do bot. Obuv ošetřujte nejlépe večer.

Účinky aromaterapie



* Udělejte si léčivý olej, podle receptu ájurvédské lékařky z Resortu svaté Kateřiny. V hrnci nebo na pánvi rozpusťte kokosový olej a osmažte v něm plátky česneku. Poté ho sceďte a nalijte do skleničky. Vtírejte dvakrát denně na postižené místo, které musí být dokonale suché. Pomáhá léčit i plíseň na nehtech.



* Večer, než půjdete spát, si namočte nohy na deset minut do umyvadla s teplou vodou s dvěma kapkami měsíčkového, levandulového a tea tree oleje. Můžete si také z této bylinné směsi vytvořit teplý obklad, který přiložíte na nohu, zabalíte do mikrotenové fólie a navléknete čistou a suchou ponožku, aby zábal vydržel v průběhu noci na místě. Ráno si s těmito olejíčky potřete kůži mezi prsty na nohou.



* Při plísni na nohou a na těle smíchejte tři kapky eukalyptového oleje se dvěma lžičkami jojobového oleje (například Saloos) a naneste na postiženou kůži.



* Objevte chytrou houbu (Pythium oligandrum), která proniká do buněk plísní a pro sebe z nich vysává živiny. Dostane se i pod nehet bez pilování nebo bolestivého strhávání. Lze ji použít ve formě masti nebo jako zásyp do bot. Hodí se i pro diabetiky, těhotné ženy nebo osoby s oslabenou imunitou.



* Každý den si vtírejte do bolavých míst rozmačkaný česnek, zabráníte šíření infekce.