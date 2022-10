Takto rychle se bude muset na vyžádání dostavit i radiologický asistent. Pokud je na urgentním příjmu rovněž zajišťovaná lékařská pohotovostní služba, tak i všeobecný praktický lékař nebo internista. V případě pohotovostní služby pro děti zase dětský lékař.

Ministerstvo nevylučuje, že zřizovatele nemocnic, což jsou kupříkladu kraje, bude zajištění požadovaných zdravotníků na urgentu něco stát. Náklady ale zatím nelze blíže vypočítat, všude budou jiné.

Podle vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje Ivany Turkové je podle stávající legislativy urgent specializované pracoviště s nepřetržitým provozem, pro které se neuděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb. „Zjednodušeně řečeno se nyní urgent ‚vejde‘ pod lůžkovou péči,“ uvedla pro Deník.

Splnění všech podmínek

Pokud ale bude schválena příslušná vyhláška, stane se zdravotní službou, pro jejíž poskytování bude nutné oprávnění a vedení špitálu bude muset splnit všechny podmínky. To znamená, že urgent budou moci provozovat jen tam, kde o to požádají zřizovatele a ten jim to schválí, ne tak nazývat oddělení, které příslušné parametry nesplní.

Jak Deníku řekl záchranář a člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP Marek Slabý, posílení pracovišť urgentního příjmu je důležité v krajských, fakultních i okresních nemocnicích. Pro menší špitály to ale může být náročnější. „Neevidujeme ale, kolik specializací kde přesně chybí,“ upřesnil.

Jde to napříč republikou. Obecně silnější je personální zajištění ve větších nemocnicích, což potvrzuje mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. „Vzhledem k tomu, že máme největší traumacentrum v republice, personálně to, co bude novelizovaná vyhláška požadovat, zajišťujeme už teď,“ sdělila Deníku.

Nabízejí i víc. Mají totiž nejen lékaře různých odborností, ale i specializované kliniky. „Třeba na úrazové chirurgii standardně drží službu několik úrazových chirurgů, z kardiologické kliniky zase seběhne na urgentní příjem kardiolog,“ řekla.

Mají i samostatnou dětskou nemocnici, kam jsou děti přiváženy nejen z celého Jihomoravského kraje, ale třeba i z Vysočiny.

Kubek navrhovanou vyhlášku vítá

Navrhovanou vyhlášku vítá prezident České lékařské komory Milan Kubek. Na dotaz Deníku, zda bude na všech pracovištích urgentního příjmu dost lékařů či sester, odpověděl, že jejich nedostatek nelze „řešit“ snižováním požadavků na kvalifikaci a počet zdravotníků. „Tím bychom ohrožovali bezpečnost pacientů, kteří čerpají zdravotní péči,“ uvedl.

Nová vyhláška nezapomíná ani na lůžkové části urgentu. Tam na čtyři běžná lůžka bude muset být sanitář nebo ošetřovatel. Na čtyři lůžka pro pacienty přivezené záchrankou jedna všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář. Co se týče resuscitačních lůžek, na každé čtyři vždy budou muset být k dispozici tři sestry pro intenzivní péči nebo zdravotničtí záchranáři pro urgentní medicínu.

Navrhované personální požadavky urgentního příjmu



urgentní lékař

anesteziolog

intenzivista

chirurg

internista

kardiolog

neurolog nebo úrazový chirurg

sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR