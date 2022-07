Podle specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové je na dovolených ideálem možnost bufetové snídaně. „Přes den je pak třeba hlídat tekutiny, případně mít u sebe ořechy, kousky tvrdého sýra, ovoce a zeleninu. A pak se až v pohodě navečeřet, ale ne se zbytečně přecpávat třeba hranolkami,“ řekla Deníku. „Vždy je nejlepší vybírat to, co k dané zemi patří,“ řekla.

PŘEHLEDNĚ: Na dovolenou s covid pasem. Podívejte se, co jednotlivé země žádají

Třeba k Řecku patří olivy, o kterých píše zpěvačka Martha Elefteriadu v knize Řecká kuchyně. „Na podzim se setřesou ze stromu a sbírají se. Nakládají se do slaného nálevu a do oleje,“ popisuje. Drcené olivy poskytují olej, který podle ní pomáhá při mnoha neduzích. Panenský olej v Řecku dávají do salátů, rafinovaný na vaření teplých jídel.

Ve středomořské řecké kuchyni lze mnoho zdravého najít i podle profesorky Dostálové. Je tam dostatek zeleniny a ryb, které ale doporučuje konzumovat dostatečně tepelně upravené. „A nepreferuji smažené,“ uvedla.

Na co dát pozor

Když člověk tráví dovolenou kupříkladu v Itálii a nechce přibrat, nemusí nutně pojídat tamní pizzy a těstoviny. Země nabízí i plno zeleninových polévek, již zmiňovaných ryb, kalamárů, chobotnic nebo krevet. Těchto drobných mořských darů je koneckonců dostatek všude v jižních zemích.

Profesorka Dostálová je ale u darů moře opatrná. Nikoliv si je odpírat, ale dobré dávat si je jen ve spolehlivých restauracích. „V exotičtější cizině bych určitě nechodila tam, kde nikdo není, ale jen tam, kde sedí hodně lidí. Dobře vědí, proč do některé restaurace chodí a do jiné ne,“ dodala.

Češi špatně balí kufry. Kvůli zakázaným věcem riskují, že na dovolenou neodletí

Ostražitá je i s přílišným pojídáním balkánského sýra, který je hitem jižních zemí a obsahuje hodně soli. V malém množství ale neuškodí. „Denně je dobré sníst pět deka jakéhokoli sýra, vypít čtvrt litru mléka a dát si jeden kysaný výrobek,“ řekla. Tím může být ranní jogurt nebo kefír, které podle ní mohou zmírnit a někdy i předejít trávicím obtížím, a navíc posilují imunitu, což se na cestách hodí.

V hotelových jídelnách zase radí dávat pozor na to, jak je upraveno takzvané volské oko. „Kvůli přítomnosti salmonely bychom měli dávat pozor, aby žloutek a bílek byly ztuhlé. Pokud nejsou, doporučuji takto zpracované vejce nejíst,“ uvedla Dostálová.

Dostálová: Pozor na citrony v pití

Zahraniční dovolené jsou v plné proudu. Na co by lidé měli dbát ohledně stravování?

Obecně jsem si osvojila dvě základní hesla: pestrá strava základ zdraví a střídmě z bohatého stolu. A také doporučení Společnosti pro výživu, že nejsou zdravé a nezdravé potraviny, ale jen zdravá a nezdravá množství. To platí i na dovolených. Rozdíl samozřejmě je, jaký typ dovolené si vybereme. Když někdo jen leží na pláži a moc neplave, je to jiné, než když chodí po horách.

Specialistka v oboru potravinářství a výživa, vysokoškolská profesorka Jana DostálováZdroj: se svolením J. DostálovéU moře nyní tráví čas hodně lidí…

A navíc na dovolené all inclusive. Ta je riziková. Je svůdné, když si každý může nabrat neomezené množství jídla. Všem, kteří takto dovolenou tráví, radím trochu zdrženlivosti. Důležité je též dodržovat pitný režim, a to zvlášť v zemích s vysokou teplotou. A zároveň omezit příjem slazených či příliš mineralizovaných nápojů. Pokud má někdo rád džus, je dobré zředit si jej vodou. Je též lepší dát přednost nesyceným nápojům. Ty sycené vedou k nadýmání.

Je tedy nejlepší pít obyčejnou vodu?

Pokud je v dané zemi kohoutková voda nezávadná, tak ano. Ale to je třeba si zjistit. Pokud je závadná, je lepší kupovat ji balenou. Byla bych i opatrná na to, když někde do vody dávají neokrájený citrón. V kůře je plno chemikálii, takže je určitě lepší si jej okrájet. Co nedoporučuji, je pít ve vedrech přes den alkohol. Něco jiného je dát si po večeři v rozumném množství trochu piva. Důležité je nezapomínat na kysané výrobky, například jogurty nebo kefír. Ty mohou zmírnit a někdy i předejít trávicím obtížím. A také posílit imunitu, což se na cestách hodí.

Kartu, nebo hotovost? Důležité rady, jak neskončit na dovolené bez peněz

Co ovoce a zelenina, kterých jsou v zahraničí plné pulty?

Světová zdravotnická organizace doporučuje poměr zeleniny a ovoce dvě ku jedné. V ovoci je přece jen hodně cukru. Byť je samozřejmě lepší dát si čerstvé ovoce než sladké jídlo nebo zmrzlinu. Pokud si ji chce člověk přece jen dopřát, tak zvlášť v exotičtějších zemích doporučuji kupovat si spíš balenou než kopečkovou.

Takže vlastně všeho s mírou?

Ano. Na dovolených bychom se samozřejmě neměli jen striktně omezovat. Když nezapomínáme na pohyb, tak je občas možné dovolit si i nějaký ten přestupek proti výživovým doporučením. Jak říkal můj kolega – jídlo je kousek radosti ze života.