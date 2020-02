Čeští lékaři přišli se znepokojivou zprávou: i když se úspěšně vyléčíte z rakoviny, ještě to neznamená, že máte úplně vyhráno. Skokově totiž přibývá lidí, kterým v těle po čase vyroste další tumor.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pacientů, kteří se podle nich léčí už s druhým nádorem, každoročně přibude kolem 7,6 tisíce. To je skoro pětina všech lidí, kteří se s rakovinou potýkají. Přitom ještě na přelomu tisíciletí to bylo jen kolem pěti až sedmi procent.