Mluvčí společnosti Michele Meixellová upřesnila, že firma rozhodnutí učinila dobrovolně, podle standardního postupu, a doplnila, že okolnosti nyní posoudí nezávislá komise. Klinická studie koronavirové vakcíny vyvíjené AstraZenecou a Oxfordskou univerzitou je realizována na několika místech, kromě Británie také v USA, Brazílii a JAR, kde se podle televize BBC testování účastní dohromady na 30.000 lidí. Zdravotní komplikace se objevily u účastníka ve Spojeném království. O jaké problémy jde, ani kdy se projevily, není jasné. Podle webu Stat News je však pravděpodobné, že se účastník studie, u kterého je podezření na "vážnou nežádoucí reakci", zotaví.

Hlavní vědecká pracovnice Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová se v reakci na zprávu nechala slyšet, že bezpečnost vakcíny je stále na prvním místě a není možné dělat ústupky jen kvůli touze vyvinout vakcínu na covid-19 co nejdříve. "Postup musí stále dodržovat pravidla hry. U léků a vakcín, které jsou podávány lidem, musíte otestovat bezpečnost," uvedla Swaminathanová podle agentury Reuters.

WHO už dříve označila vakcínu vyvíjenou AstraZenecou a Oxfordskou univerzitou za jednu z nejnadějnějších a nejpokročilejších co do výzkumu očkování proti covid-19. Televize BBC připomíná naděje vkládané do možnosti, že by právě tato vakcína mohla být jednou z prvních dostupných na trhu.

"Na první pohled to může vypadat děsivě. Testování vakcíny - a nejen tak ledajaké, ale takové, jíž se dostává masivní světové pozornosti, je pozastaveno kvůli podezření na vážnou nežádoucí reakci. Ale to není nic, co by se už nestalo. Pro oxfordský tým to je rutina. Pokaždé, když je dobrovolník přijat v nemocnici a důvod jeho nemoci není okamžitě zjevný, vyvolá to pozastavení studie," reagoval reportér BBC věnující se zdravotnictví Fergus Walsh.

Konečné rozhodnutí o obnovení klinických testů bude na britské lékové agentuře MHRA, podle BBC by mohlo padnout už za několik dní.

Stat News uvedl, že pozastavení klinických testů mělo dopad i na další testy společnosti AstraZeneca i na klinické studie, které provádí jiné farmaceutické firmy. AstraZeneca v prohlášení uvedla, že "u velkých studií se mohou projevit nemoci čistě náhodou, ale je nutné okolnosti nezávisle přezkoumat".

Pokles akcií

Akcie společnosti AstraZeneca po zveřejnění zprávy klesly o více než osm procent, zatímco její konkurenti ve vývoji vakcíny zaznamenali růst. Americká Moderna připsala čtyři procenta, Pfizer méně než procento.

Devět amerických a evropských vývojářů vakcín se v úterý zavázalo, že budou dodržovat vědecké bezpečnostní standardy u svých experimentálních vakcín. Prohlášení bylo vydáno vzhledem k rostoucím obavám z toho, že bezpečnostní standardy nebudou při studiích vakcín plně dodržovány v důsledku politického tlaku na rychlé dodání vakcíny na trh.