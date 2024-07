Vlci nyní našli dočasné útočiště v novém záchranném centru CITES v Zoo Tábor, kde budou mít po dlouhé době důstojné podmínky pro život, a ministerstvo hledá trvalé umístění, které bude splňovat podmínky pro chov vlků, a kam budou moci být později přemístěni.

Díky profesionální práci odborníků se podle ministra životního prostředí (MŽP) Petra Hladíka uskutečnil jejich převoz do táborské zoo ve středu hladce. „Nové kapacity táborského záchranného centra umožní, že zde budou moci žít vlci a jejich kříženci důstojně, než se pro ně najde vhodné trvalé umístění,“ řekl k tomu Hladík.

close info Zdroj: Zoo Tábor/Michaela Hodková zoom_in Ve středu 17. července ministerstvo životního prostředí umístilo vlky a jejich křížence chované v Praze v nevyhovujících podmínkách a bez veterinárního povolení do záchranného centra CITES pro chladnomilné šelmy v Zoologické zahradě Tábor.

Vlk obecný patří v Čechách mezi zvláště chráněné živočišné druhy a podléhá také ochraně podle mezinárodní úmluvy CITES o obchodování s ohroženými druhy.

„Každý chovatel ohroženého druhu musí být schopen prokázat jeho původ. Vědomé nakládání s vlky či kříženci bez potřebných dokumentů je nelegální a prodejci, stejně tak jako kupující, se vystavují postihu. ČIŽP v tomto případě prověřuje, zda chovatel vlků dodržel všechny zákonné podmínky,“ vysvětluje ředitel ČIŽP Petr Bejček.

Díky spolupráci městské části Praha 17, MŽP a také s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a dalších bezpečnostních a záchranných složek se podařilo zvířata bezpečně odchytit a převést do jejich nového, dočasného domova. Rychlým jednáním je potěšen i náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Pospíšil.

„Jsem rád, že dlouhodobé a náročné úsilí o vyřešení nelegálního chovu vlků žijících v tristních a nevyhovujících podmínkách malého dvorku v pražských Řepích konečně začalo přinášet své plody. Zvířata budou moci nyní užít velký výběh a chodit po čerstvé trávě,“ podotýká k tomu Pospíšil, který má mimo jiného v gesci také tzv. animal welfare.

„Vybudování záchranného centra CITES pro chladnomilné šelmy je naplněním hlavního poslání táborské zoologické zahrady, kterým je ochrana ohrožených druhů zvířat. Jde o nejmodernější zařízení tohoto druhu u nás vybudované v souladu s nejnovějšími zoologickými a chovatelskými trendy. Zvířata v něm naleznou opravdu komfortní podmínky, mohou mimo jiné využívat jezírko nebo vyvýšenou palandu. Vlci, kteří až dosud žili ve velmi stísněných podmínkách, si už na nový domov v Táboře zvykají a užívají si pro ně nebývalého prostoru a komfortu. Stejně jako ostatní naše zvířata u nás naleznou nejen rozlehlý výběh, ale také kvalitní stravu a špičkovou veterinární péči,“ upozorňuje ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Do roku 2028 by mělo vzniknout minimálně pět záchranných center CITES pro umístění velkých šelem. Celková odhadovaná kapacita je 20 jedinců velkých šelem, jako je lev nebo tygr, a 10 jedinců pro kočkovité šelmy střední velikosti. Požadavky na celkové kapacity se ale mohou ještě změnit. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) reguluje přeshraniční obchodování se vzácnými zvířaty a rostlinami. V současné době více než 40 900 druhů, z toho zhruba 6610 druhů živočichů a 34 310 druhů rostlin. Ne u všech zakazuje jejich prodej či nákup, pouze je nějakým způsobem reguluje. Podle stupně ohrožení se dělí do tří stupňů.