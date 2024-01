Na pražském letišti Václava Havla v neděli přistávají letadla bez omezení. Další problémy s přílety, které provázely část soboty, se díky změně počasí zatím neočekávají. Bleskem poničenou meteorologickou stanici se ale dosud opravit nepodařilo. ČTK to řekla mluvčí letiště Klára Divíšková. Z údajů na webu letiště vyplývá, že v noci i nad ránem přilétala letadla do Prahy bez větších zpoždění.

Letiště Václava Havla v Ruzyni. | Foto: Deník

V sobotu provoz zkomplikovala hustá mlha a porucha na meteorologické stanici, kterou ve čtvrtek poškodil úder blesku. Od sobotní noci do odpoledne muselo letět 21 letadel odklonem, devět linek dopravci zrušili. Za celou sobotu by za běžných okolností na ruzyňském letišti přistálo 136 letů.

"Mlha by být neměla," řekla v neděli ráno mluvčí. "Porucha na zařízení ale trvá," doplnila. Pokud by znovu nastalo mlhavé počasí, problémy s přistáním by se podle všeho opakovaly. Bez přesných údajů o počasí totiž nemohou řídící letového provozu informovat posádky letadel o podmínkách na letišti.

V sobotu, kdy v Praze panovala hustá mlha, proto řada pilotů zvolila pro přistání jiné destinace.