Drahou jízdou už se zabývá i odbor pražského magistrát, který má kontrolu taxikářů na starosti. Na pražské radnici ale mají za to, že taxikářka předpisy nebo zákon o cenách neporušila.

„Je mi líto, ale vzhledem k tomu, že jízda byla podle stěžovatelky zahájena ve Středočeském kraji a skončila na území Prahy, maximální ceny města se na tuto jízdu bohužel nevztahují,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Účtenka, kterou taxikářka vystavila seniorce.Zdroj: se svolením Evy LevéPřípad, který Deník zveřejnil ve čtvrtek a vzbudil rozruch na sociálních sítích, se stal ve středu 23. listopadu. Devětašedesátiletá žena si objednala taxi od svého domu v Kačici na Kladensku do vinohradské nemocnice. Taxikářka, která ženu vezla, si na konci padesátikilometrové cesty řekla podle účtenky o 5904 korun, protože v některých úsecích mimo Prahu účtovala ženě 180 korun za kilometr.

Seniorka podle vyjádření její dcery Evy Levé pospíchala, dostala strach, zazmatkovala a sumu zaplatila. Dcera cestující se hned obrátila na taxikářku. „Peníze vrátit odmítla, protože prý se každý musíme nějak živit. Mamince je samozřejmě celá událost velmi nepříjemná, protože jindy je velmi obezřetná, a tak se cítí trapně, že zaplatila," sdělila Deníku Levá.

Taxikářka se k celé situaci, i přes opakované žádosti, nevyjádřila. Deník v pátek kontaktovala pouze s prosbou o stažení článku. V několika sms zprávách Evě Levé, které mohla redakce Deníku vidět, pak trvala na tom, že nic špatného neudělala.

Nakonec ale taxikářka otočila a klientce se omluvila. Podle Evy Levé dokonce slíbila, že peníze její matce do Vánoc vrátí. Své chování omlouvala finanční tísní.

Pravděpodobné je, že i když by obchodní inspekce nebo magistrát nakonec přece jen rozhodly o tom, že taxikářka pochybila, udělily by řidičce sankci, ale seniorce zpět k penězům nepomohou. Těch by se žena musela domáhat u soudu, což je zdlouhavé a také drahé. Pokud ale taxikářka svůj slib splní, nebude muset klientka peníze vymáhat.

Redakce Deníku vyzkoušela objednat taxi na stejnou trasu pomocí aplikace Liftago, cena zde vyšla kolem 1600 korun, nejdražší cesta mezi Kačicí a vinohradskou nemocnicí by v pátek dopoledne stála 2000 korun, nejlevnější taxi by pak klienta odvezlo za 1200 korun. Za 6000 korun by – za normální situace – bylo možné se podle webových stránek řady taxislužeb dostat například z Prahy do Olomouce.

Předraženou jízdu taxíkem nedávno řešili pražští strážníci. Řidič si za zhruba pětikilometrovou jízdu po Praze řekl 7100 korun. Zákazníci chtěli v polovině října odvézt z Rytířské ulice v centru města do ulice U Průhonu v Praze 7. Podle městské policie by taxikář za takovou cestu neměl chtít více než 300 korun. Řidič si ale nejprve řekl o dva tisíce a následně se mu ani tato částka nezdála dostatečná. Nakonec mu pasažéři museli zaplatit 7100 korun.

Vzápětí ho zastavili strážníci z Taxi týmu. Taxikář nepoužil povinný taxametr, částky klientům ukazoval na mobilním telefonu.

Taxikář přišel o auto a další tresty budou pravděpodobně následovat. „Taxikáři byla uložena kauce ve výši 100 tisíc korun, kterou ale na místě nezaplatil, proto bylo jeho vozidlo odstaveno a byly mu zadrženy doklady k vozidlu a k přepravě,“ popsala mluvčí městské policie Irena Seifertová. Ve správním řízení hrozí řidiči pokuta ve výši několika desítek tisíc korun a odnětí licence až na tři roky.

Strážníci na místě mohli řidiči dát pokutu do výše deseti tisíc korun. „Ta by ale vzhledem k výši předražení a způsobu provedení byla spíše výsměchem,“ dodala mluvčí.

Na rozdíl od případu nešťastné seniorky z Kačice se na tohoto taxikáře vztahovala mimo jiné závazná cenová vyhláška, která ale platí jen pro jízdy zahájené i ukončené na území hlavního města.