Kauzu vylepení hanlivých letáků na adresu středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) z loňského října pražští policisté vyhodnotili jako přestupek proti majetku. Podezírají z něj dva muže, které oznámili správnímu orgánu, v tomto případě Úřadu městské části Praha 5. Podezřelým ročník 2003 a 1973 hrozí pokuta až 50.000 korun. ČTK to dnes řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Další hranice pro naprosté dno středočeské politiky, hodnotí hejtmanka Petra Pecková letáky, které ji dávají do souvislosti s kriminální kauzou Dozimetr. | Video: Milan Holakovský

Letáky spojovaly Peckovou s korupční kauzou Dozimetr. Hejtmanka je označila za lživé. Podle policejního mluvčího vylepením plakátů na krajském úřadě v Praze vznikla škoda 1100 korun.

Letáky se na středočeském krajském úřadu objevily loni 30. října, kdy zasedalo zastupitelstvo. Mladík, který podle záznamů z kamer plakáty rozvěšoval, se do budovy dostal spolu s Danielem Köpplem, marketingovým specialistou hnutí ANO a poradcem místopředsedy ANO Karla Havlíčka.

"Když na základce umažete spolužáka bahnem, dostanete poznámku. Když pověst svého politického soupeře umažete bahnem lživých letáků a při tom vás chytnou, jako marketéra ANO Daniela Köppla a člena Mladé ANO Tomáše Grose, jste nejen směšní, ale mělo by vás to bolet i finančně a možná by vám někdo měl dát stopku, protože takhle se politika dělat nemá," uvedla dnes hejtmanka Pecková.

Dopady kauzy Dozimetr ve středočeské politice: trestní oznámení i žaloba

Pevně doufá, že pokuta nebude nízká a bude ukazovat na to, že takovéto chování je za hranou, uvedla hejtmanka v reakci pro ČTK. "Dále doufám, že bude policie šetřit obě podání – tedy nejenom podání kraje pro poškození majetku, ale i moje podání pro poškození mé dobré pověsti, kterou se snaží ANO před krajskými volbami očernit," dodala Pecková.

Köppl dnes ČTK řekl, že k případu nemá žádné informace. "Všechno jsme se dozvěděl z novin, takže k tomu nemám co říct," uvedl. Krajští zastupitelé ANO účast na vylepování plakátů už dříve odmítli. Pecková v souvislosti se šířením pomluv a křivého obvinění podala trestní oznámení, další podal krajský úřad. Hejtmanka rovněž vyzvala ANO, ať zaplatí náklady na odstranění plakátů. Hnutí to odmítlo.

Na plakátech byla hejtmančina fotografie a nápisy "Hejtmanka Petra Pecková zatáhla Středočeský kraj do kauzy Dozimetr. Vám to nevadí?" a "STAN financoval předvolební kampaň z korupce". Pecková to odsoudila. Prohlásila, že s obviněnými v kauze nemá nic společného ani nebyla předvolána k výslechu jako svědkyně. Ze všech obviněných v rozsáhlém korupčním případu zná pouze někdejšího náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka, s nímž byla na několika veřejných akcích za účasti dalších lidí.

Zdroj: Milan Holakovský

Kauza Dozimetr se týká vedle zakázek pražského dopravního podniku i zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a policie v ní navrhla loni v říjnu obžalovat 11 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení či legalizaci výnosů z trestné činnosti.