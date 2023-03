Opatrovnice pečovatelského domu z Prahy 10 o sobě nedala dva týdny nikomu vědět. Jindy spolehlivá pracovnice nedorazila 2. března do práce a naposledy komunikovala skrze sms zprávy 9. března, od té doby se nikomu neozvala a v místě svého bydliště není k nalezení. Police po ní nyní zahájila pátrání.

Pohřešovaná opatrovnice. | Foto: Policie ČR

Pohřešovaná žena pracuje již 21 let jako opatrovnice pečovatelského domu pro seniory v Praze 10. Zaměstnavatel ji popsal jako velmi spolehlivou pracovnici, která vždy chodila pravidelně do práce. Od druhého března však do práce nedorazila a od 9. března o sobě nedala nikomu vědět.

„Pohřešovaná nemá žádné příbuzné, ale má spoustu přátel a kamarádů, kteří o ní mají velký strach. V místě svého bydliště není k nalezení a dle získaných poznatků by se mohla pohybovat v okolí Záběhlic a Zahradního města v Praze 10,“ sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Po vyčerpání všech operativně pátracích prostředků žádají kriminalisté o pomoc širokou veřejnost.

„Pokud jste někde pohřešovanou ženu viděli, nebo máte jakékoliv informace o jejím pohybu, kontaktuje prosím linku 158,“ dodal Hrdina.