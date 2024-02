Úředníci odboru ochrany prostředí pražského magistrátu zamítli v řízení EIA posuzujícím vliv stavby na životní prostředí záměr výstavby lanovky z Podbaby přes Troju do Bohnic. Důvodem je podle nich její nepřijatelný vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny.

Lanovka Podbaba – Bohnice: William Matthews Associates + Boele Architects a Expedition Engineering | Foto: DPP

Lanovka by způsobila nezanedbatelné a nevratné změny, vyplývá z dokumentu zveřejněného v systému EIA. Kladné stanovisko EIA je pro výstavbu nezbytné. Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je preferovanou variantou výstavba mostu a tramvajové tratě.

Lanovka měla zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 6 a 8 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze měly být stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Lanovka by za hodinu přepravila až 2300 lidí. Odhad nákladů na výstavbu byl podle dřívějších informací dvě miliardy korun.

"Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví představuje záměr významný zásah do znaků a hodnot krajinného rázu Trojské kotliny a nezanedbatelnou změnu a snížení krajinného rázu Trojské kotliny, vyvolává nepřijatelný vliv na krajinu a její ekologické funkce a kulturní dědictví," píše se v dokumentu.

Zdroj: Youtube

Naopak z hlediska ochrany životního prostředí je projekt podle dokumentu přijatelný, lanovka by totiž jen minimálně ovlivnila ovzduší, klima, půdu, vodu, přírodní zdroje či hmotný majetek. Přijatelně by ovlivnila i život obyvatel. Problémem je ale podle úředníků umístění lanovky a její dráhy. Ovlivnila by totiž zásadní a jedinečné znaky Trojské kotliny a hodnoty jejího krajinného rázu. Hodnotu území by podle dokumentu projekt snížil a způsobil nezanedbatelné a nevratné změny. "Záměr je proto z hlediska vlivů na krajinu a její ekologické funkce a vlivů na kulturní dědictví nepřijatelný," píše se v materiálu.

"V místě paralelně připravujeme také tramvajovou trať, která byla vždy preferovaným řešením. Stále věříme, že vyjde alespoň jeden z navrhovaných projektů. Tramvajová trať se stane součástí tramvajového okruhu, který byl jednou z hlavních priorit Pirátů v pražských komunálních volbách," sdělil ČTK Hřib.

Video: Lanovka z Podbaby do Bohnic. Dopravní podnik přiblížil její podobu

Proti stavbě lanovky se v minulosti postavili někteří obyvatelé a občanské spolky. Terčem kritiky se stala rovněž pro některé politiky, kteří projekt označili za nesmysl a vyhazování peněz. Pražský radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) loni v září na zasedání zastupitelů dokonce řekl, že na takovou "kravinu" peníze z městského rozpočtu rozhodně nedá.

Město plánuje kromě lanovky vytvořit také projekt tramvajové trati. Z Podbaby do Troje povede po novém mostě, který bude vybudován přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Následně tramvaje pojedou tunelem nahoru do Bohnic. Náklady jsou předpokládané ve výši 6,5 miliardy korun a stavba by mohla začít v roce 2030 a trvat čtyři roky.