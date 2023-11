Pohledy na věc jsou velmi rozdílné – a rozhodně nejsou karty rozdány tak, že by na jedné straně stála hazardní lobby se svými příznivci, zatímco na druhé všichni ostatní. Často se objevuje třeba názor, že dluhům, rozpadům rodin a osobním tragédiím se zákazem hazardu nevyhneme – ten by bujel dál, jen v „šedé zóně“ zcela nekontrolovaného prostředí. Je tak prý lepší mít provozovny pod kontrolou a jejich podnikání zdanit. Pecková připouští, že jednotný názor nemají ani krajští radní, kteří by tak zastupitelům měli nabídnout jediné doporučení: hlasovat podle svého svědomí.