Přijel jsem před dvěma týdny, ale moje žena tu byla v roce 1990.

Máte rád pivo a máte nějaké oblíbené?

Byl jsem po svém příjezdu už v několika hospodách. Pivo mám rád. Chci hlavně získat hodně zkušeností v této zemi a pivo je specialitou místní komunity.

Zkusil jste nějaké české jídlo a chutnalo vám?

Ochutnal jsem svíčkovou i knedlíky. České jídlo mi chutná. I to patří k české kultuře a je to jedna ze zkušeností, které hledám.

Co z naší země toužíte vidět?

Chci hodně cestovat po republice a vidět maximum, co stihnu. Podařilo se mi být minulý víkend na severu země, jeli jsme na běžky a bylo to opravdu krásné.

Tento týden jsme plánovali větší prohlídku mimo Prahu, ale je potřeba dobrou organizaci práce a času. Každopádně chci navštívit každou část republiky.

Co chcete v Praze vidět jako první?

Zatím jsem se pohyboval hodně kolem ambasády. Před pár dny jsem byl na Pražském hradě a potkal jsem se s prezidentem Milošem Zemanem. Těším se na návštěvy muzeí a opery.

Bijan Sabet



- Velvyslanec složil přísahu 16. prosince loňského roku. Do České republiky přijel 31. ledna. Pověřovací listiny předal prezidentovi 15. února.



- Před svým jmenováním byl spoluzakladatelem Spark Capital, společnosti rizikového kapitálu, která spravuje více než šest miliard dolarů napříč fondy.



- Investoval do technologických společností.



- Je ženatý s Lauren Sabet, má tři děti a je vášnivým fotografem.



- Jeho rodiče emigrovali do USA v 60. letech minulého století, matka z Koree, otec z Íránu.