„Finální podoba areálu odpovídá tomu, jak probíhala celá realizace, nekoncepčně, bez nápadu, bez vize. Výsledek je nevkusný, už nyní zastaralý, z hlediska údržby velmi nákladný,“ říká o nové podobě parku Tomáš Čada z iniciativy Za Folimanku a zároveň dodává, že přesto věří, že si areál své uživatele najde.

Foto: V Praze se sešly tisíce muzejníků, mluvilo se o odcizených památkách

Podle radnice je o prostor zájem už nyní. „Jammertal se veřejnosti otevřel teprve před pár dny, ale už nyní je z jeho návštěvnosti více než zřejmé, že si našel početné příznivce mezi všemi generacemi,“ potvrzuje mluvčí městské části Andrea Zoulová.

Magdalena Dérerová z Prahy 2 přiznává, že se zpočátku nechala unést vlnou názorů většiny. Nyní už má na park jiný pohled. „Líbí se mi, že ho to pozvedlo na další level – využití najdou děti, adolescenti, mladí dospělí i lidé ve starším věku – to mi na tom přijde super. To mixování generací na jednom plácku,“ vysvětluje.

Projekt podle Zoulové procházel od začátku mnohými změnami. Některé z nich byly reakcí na stanovisko památkářů a ostatních účastníků řízení, jiné vycházely z dílčích zjištění při provádění stavebních prací.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Areál, který svými herními prvky doplňuje dosavadní nabídku volnočasových aktivit parku Folimanka, má od jara do podzimu sloužit zejména kolečkovým sportům. V zimě se z plochy stane kluziště pro veřejné bruslení. Dále je v areálu hřiště na pétanque, prostor pro cvičení, ping-pongové stoly, ale také interaktivní vodní prvek pro děti.

Spolek Za Folimanku provedení projektu kritizuje. „Do knihobudky teče, z pétangue pro změnu voda neodtéká. V areálu chybí místa k sezení, a tak lidé sedí na umělé trávě, která má ve slunečných dnech teplotu přes 50 °C. Do přístřešku u občerstvení prší,“ říká Čada.

Lidé se vrací k topení dřevem. Na krbová kamna se čeká i měsíce

Městská část názory spolku komentovat nechce. „Vedení radnice Prahy 2 se v souvislosti s blížícími se komunálními volbami nebude vyjadřovat k aktivitám uskupení, jehož iniciátorem je kandidát opoziční politické strany,“ uvádí Zoulová. Nový volnočasový areál by podle ní neměl být předmětem předvolební kampaně. „Jádro pudla je jinde. Zmršený projekt s diskutabilní estetickou hodnotou,“ oponuje Čada.

Revitalizace parku bude pokračovat i nadále. Praha 2 plánuje zrekonstruovat cihlový svah a dokončit revitalizaci kaskády, která bývala zdejší dominantou.

Název Jammertal vznikl z původního německého označení Nuselského údolí Jammer Tal neboli Údolí nářků po zpustošení za třicetileté války.