Pražští policisté hledají 23letou ženu se sedmiměsíčním synem. Otec pohřešované se obává o jejich zdraví a život.

Pražští policisté uvedli, že žena odešla v neděli z domova v Praze 4 s tím, že se do odpoledne vrátí, od té doby se ale neozvala. "Sebou si vzala pouze dvě dávky výživy pro syna s tím, že se za čtyři hodiny vrátí, ale do současné chvíle se tak nestalo. Z místa odjela bílým vozidlem značky Škoda Fabia ( RZ 9AS4748) a byla oblečena do černých kalhot, světlé kožešinové bundy do pasu a černých bot. Poslední zaznamenaná poloha jejího mobilního telefonu je v Jesenici u Prahy," uvedl pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Od nedělní čtvrté hodiny odpoledne je ale telefon vypnutý. "Otec pohřešované má tak důvodnou obavu o jejich život a zdraví. Kriminalisté zjistili, že by se mohli nacházet v přítomnosti dvaatřicetiletého otce dítěte, ale jeho mobilní telefon je také nedostupný," dodal mluvčí. Policisté žádají, aby lidé na linku 158 oznámili každé spatření kohokoliv ze tří pohřešovaných nebo auta se zmíněnou registrační značkou.