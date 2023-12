Dívka se po domácí rozepři nevrátila z návštěvy u kamarádky, matka se obává o její bezpečí, proto se obrátila na policii. Ta žádá o spolupráci.

Policie - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Dívka se podle informací od policistů s matkou v pátek telefonicky pohádala kvůli problémům ve škole. "Následně matce oznámila, že odjíždí do Malešic za svou kamarádkou. Matka jí v o víkendu několikrát volala a dcera říkala, že se v neděli vrátí domů. To se ale nestalo. Natálie do současné doby domů nedorazila a její telefon je nedostupný," přiblížili policisté.

Když se dívka v neděli nevrátila, obrátila se matka ba policii s žádostí o pomoc. Uvedla přitom, že dcera již z domova několikrát odešla, ale vždy se vrátila. "Natálie měla na sobě černou zimní bundu s kapucí s kožíškem, modré zateplené kalhoty, bílou čepici a černé boty s kožíškem. Pokud víte, kde se Natálie nachází, nebo jste ji někde viděli, kontaktujte prosím policisty prostřednictvím linky 158." vyzvali středočeští policisté.