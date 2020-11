Zatímco do většiny kostelů svolávají věřící na bohoslužby zvony, ve vsi kousek za Prahou je přede mší ticho. „Sousedé se mě na půlnoční ptali, proč se v našem kostele na zvon nezvoní. Pátrali jsme a zjistili, že to nejde,“ líčí zachránce zvonu Martin Paták.

Dílo mistra Jana Konváře prošlo před pěti lety revizí, která odhalila, že nástroj byl již mnohokrát otočen. „Jeho stěny jsou už příliš tenké a koruna je na horním okraji 5 centimetrů uštípnutá, zřejmě se ulomila při jednom z pootáčení. Pokud by se na tuto ojedinělou památku pocházející z dob vlády Vladislava Jagellonského zvonilo, byl by to její konec,“ zdůrazňuje Paták.

Místní obyvatelé se proto domluvili s vedením farnosti a obce. Rozjeli sbírku a spustili web Náš zvon. V útulném kostelíku i v okolních obcích začali organizovat benefiční koncerty. Vše vypadalo slibně než přišla další vlna vládních opatření namířená proti koronaviru a s naplánovanými akcemi byl konec.

„Společně s dotací jsme nyní na 420 tisících, potřebujeme milion korun. Místní dali docela dost peněz. Řekl bych, že zdejší základna se vyčerpala,“ míní Paták s dodatkem, že na obnovu zvonu přidala prostředky také obec.

Podle původních odhadů měla oprava začít v polovině příštího roku, nyní se termín zahalil tajemstvím.

Vzory hledejme za humny

Silnou motivací ke sbírce se stala úspěšná akce z nedalekých Velkých Popovic, kde v místním kostele visí zvon, který je o pouhý rok mladší a nacházel se v podobném stavu. Před rokem se podařilo vybrat dostatek peněz a památku opravit. „Stálo je to přes milion korun. Alespoň vidíme, že to jde.“

Martin Paták je zajímavou postavou. Vyrostl v centru metropole, v dětství bydlel nedaleko Václavského náměstí.

„Mé okolí bylo plné historie, vždy mě zajímala. Když jsem se přestěhoval za Prahu, pátral jsem, kde bydlím a jakou má místo historii,“ vysvětluje Paták, který se živí jako IT vývojář.

Jednou opravou nic nekončí

Pokud se podaří získat potřebnou částku, mohl by se oprav ujmout mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, který sídlí v Holandsku. Nepůjde o jednoduchou práci. Kov zvonu je třeba v pecích zahřát na 500 stupňů, přivařit k němu část koruny a na stěny přidat materiál. Celý proces zabere měsíce.

V Popovičkách ovšem kdysi bývaly zvony dva. Druhý visel ve věži ještě v roce 1907. „Hádám, že pocházel z 18. století a odvezla ho armáda na výrobu zbraní,“ soudí Paták. V Česku první a druhou světovou válku přežilo jen 13 procent zvonů.

Kdyby ve sbírce nějaké finance zbyly, chtěli by proto Popovičtí pořídit ještě jeden menší zvon.