Padesátikilometrovou jízdu v ceně 90 korun by podle rady Boreckého mohla hlava státu zahájit doma v obci Černouček v 8.48 hodin, kdy by Pavel nastoupil do autobusu linky 646 a dojel do Kralup nad Vltavou. K nádraží. Tam by počkal na rychlík mířící do Prahy, z něhož by vystoupil na nádraží Podbaba. Pokračování pak už nabízí městská hromadná doprava v hlavním městě: tramvají číslo 18 na Malostranskou a odtud ještě pět minut jízdy tramvají s číslem 23. S výstupem na zastávce Pražský hrad v 10.23 hodin. Celkový čas hodina a 35 minut, informuje aplikace.

Twitterový Tramvaják nabídl podobnou trasu – jen s přestupem z tramvaje osmnáctky na dvanáctku v zastávce Chotkovy sady. Doba jízdy? Hodina a 32 minut.

Není to na překonání padesátikilometrové vzdálenosti příliš? Tak zněla otázka, již Deník v sobotu 28. ledna položil Boreckému v souvislosti s jeho příspěvkem. „Není to úplně málo; byl bych rád, kdyby spojení bylo rychlejší,“ odpověděl radní. „Je to ale dáno i stavem dopravní infrastruktury,“ vysvětlil.

Deník ho v sobotu vpodvečer zastihl v úvalském pivovaru, kde podle svých slov oslavoval výsledek volby s dalšími Úvaláky: různými druhy i typy místního piva a „domácími“ pálenkami. K tomu krajský radní poznamenal, že jako bývalý starosta Úval zná hodně místních. A zjevně zná i jejich smýšlení.

Rozhodnuto: Praha volila generála Petra Pavla v obou kolech prezidentské volby

Už před druhým kolem kolem voleb veřejně prohlásil, že nepochybuje o tom, že drtivá většina místních bude volit stejně jako on a hodí svůj hlas generálovi – a po sečtení výsledků mohl hrdě vyvěsit na facebooku výsledek úvalského hlasování: kandidát Petr Pavel obdržel 3123 hlasy, tedy 78,38 procenta, kandidát Andrej Babiš získal 861 hlas čili 21,61 procenta. Pavel tedy ve městě oslovil výrazně větší podíl voličů než celostátně.

K celkovým výsledkům volby prezidenta Borecký Deníku řekl, že se jednoznačně ukázalo, že Češi nejen odmítli lhaní, nenávist, strašení či podlost, ale zvolili seriózní přístup k věci. „Vybrali kandidáta, který bude sjednocovat,“ ocenil Borecký. „Současně volby ukázaly obrovský problém, který máme s okrajovými oblastmi republiky – a tam bude třeba napřít pozornost,“ řekl ve zjevném odkazu na fakt, že ve třech krajích republiky získal nadpoloviční většinu hlasů Andrej Babiš: v krajích Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. „Jinak se budeme každé volby obávat, co z nich přijde,“ míní.

Hovoří ale i o „vnitřních periferiích“, jaké lze ve středních Čechách najít například v některých regionech na Rakovnicku či Příbramsku, ale také třeba v určitých oblastech okresů Kutná Hora, Mělník nebo Kladno – ale kupříkladu i na Benešovsku dále od Benešova. „Aby je v budoucnu nemohli populisté nejhrubšího zrna zneužívat pro své cíle,“ konstatoval.

Komentář: Vzkaz vítězům: Babiš nezmizel a jeho voliči jsou pořád vaši sousedé

Právě radní Borecký byl jedním z krajských politiků, kteří se k volební kampani vyjadřovali nejhlasitěji – a ani v nejmenším se netajil svými propavlovskými sympatiemi. Stejně jako odmítáním Babiše. Nezastavil se ani před silnými výroky. „Babiš opravdu nemá dno. Když už si myslím, že tam je, dokáže se znovu dostat pod ně. Ten psychopat fakt nemá zábrany. Přemýšlím, jestli dneska řekl alespoň jednu větu, která nebyla lží nebo manipulací,“ uvedl například v neděli 22. ledna na facebooku k prezidentské debatě uspořádané Českou televizí.

Na stejné sociální síti také třeba 19. ledna napsal: „V devadesátkách prodávali lidem na předváděcích akcích předražené hrnce. Pak jim začali po telefonu nabízet super pojistky. Pak prodávali energie. Dnes jejich následovníci prodávají strach z války. Ale pořád je to mentálně stejný typ lidí. Říká se jim ŠMEJDI. Andrej Babiš a Karel Havlíček jsou šmejdi.“