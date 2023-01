Průhonice by expremiéra Babiše na Hrad neposlaly, mají raději generála Pavla

S Andrejem Babišem se prý zná: „Potkáváme se a zdravíme se. Divím se, že tu v prvním kole získal jen asi dvacet procent a Petr Pavel padesát. Pro Průhonice dělá hodně. Investoval do školy a školky, ale lidé si toho neváží,“ dodává s tím, že mu asi nepomohla předvolební kampaň, ve které se prý měl mírnit a být rozumnější a skromnější.

Hlasy beze jména

Další z místních mají z výsledku voleb spíše radost. Své nadšení však projevují střídmě. „Volby jsem částečně sledovala, ale sama jsem jít volit nemohla. Jsem ještě nezletilá. Ve školních volbách nanečisto jsem volila Petra Pavla,“ říká studentka, která si také nepřála být jmenována.

Z toho, co Andrej Babiš ve městě vlastní, si podle ní většina místních skoro nic dovolit nemůže. Ve městě jsou ale i podniky, do kterých místní chodí. O nákup části budovy, ve které sídlí jeden z nich, se prý Andrej Babiš teď snaží. „Mluví se o odkoupení, ale nevím jak to dopadne,“ dodává studentka a ukazuje na blízkou pizzerii Coloseum.

Tam ale o prodeji neslyšeli. „Tady už nejsou ani Průhonice, ale spíš takové Babišovice. Co bude dělat nevíme,“ říká anonymně zaměstnanec restaurace s tím, že u nich volby nezaznamenali. Návštěvnost byla prý stejná jako každou sobotu a hosté sčítání neprobírali. Plno bylo i v hospodě U Slepiček, kde průběh sčítání podle slov servírky ani nestíhali sledovat.

Za volební lístek oběd zdarma

Zatímco v popsaných podnicích neměli o zákazníky nouzi, v podnicích vlastněných Andrejem Babišem bylo poměrně prázdno, a to i přes to, že se na sociálních sítích před pár dny objevila zpráva, která lákala na oběd zdarma do jednoho z jeho luxusních podniků na náměstí. „Málo se to mezi voliči ANO ví, ale když v Palomě v Průhonicích předloží tenhle hlasovací lístek, tak mají oběd zdarma,“ hlásala zpráva s přiloženou fotkou volebního lístku neúspěšného kandidáta.

Že jde pouze o nadsázku, voliči podle všeho pochopili. Podle vyjádření zaměstnanců restaurace nikdo vyžadující jídlo zdarma nepřišel. K volebním výsledkům se zaměstnanci s ohledem na svého vlastníka vyjadřovat nechtěli. „Nechci zastírat, koho jsem volil, ale nemyslím si, že ať vyhrál ten nebo ten, že by byla nějaká změna. Vidím to tak, že svět se řítí svým směrem,“ říká jeden z nich, ale jméno, stejně jako ostatní, říct nechce.

V ulici Říčanská sídlí kousek dál od zmiňované restaurace U Slepiček další podnik neúspěšného kandidáta na prezidenta – Sokolovna. Tam se ale o výsledcích bavit nechtějí. „My nemáme o ničem mluvit, takže vám bohužel nebudu nic říkat,“ reaguje barman v restauraci, která je součástí průhonické Sokolovny, ale také zeje prakticky prázdnotou.

Jediná spontání zmínka o volebním souboji tak zaznívá až v autobuse mířícím směrem do Prahy. „Babiš prohrál i v Průhonicích,“ usmívá se jeden z cestujících a ukazuje zprávy na mobilu svým přátelům.

Drtivé vítězství Petra Pavla

V Průhonicích si občané i v druhém kole zvolili generála Petra Pavla. Platný hlas odevzdalo 1531 lidí, což je o 84 hlasů víc, než v prvním kole. K volebním urnám přišlo přes osmdesát procent občanů. Nově zvolený prezident a vítěz voleb získal skoro 72 procent hlasů. Jeho poražený soupeř Andrej Babiš pouze něco málo přes 28 procent lidí.

V prvním kole prezidentských voleb byla účast podobná. I před čtrnácti dny vyhrál Petr Pavel, který měl podporu necelé poloviny voličů. Hlasovací lístek s kandidátem Andrejem Babišem odevzdalo jen necelých 27 procent voličů.