Přebalovací pult a možnost ohřát příkrm v mikrovlnce je dnes skoro standard. Někde mají dokonce připravené soukromé zázemí pro kojící matky.

Pokud rodiče kupříkladu zavítají na magistrát do Škodova paláce či na úřad Prahy 10, mohou své ratolesti svěřit profesionálním chůvám z dětského koutku. „Průměrně hlídáme asi 12 dětí denně, přičemž kapacita umožňuje starat se nejvíce o pět dětí najednou. Zájem je větší v úřední dny,“ uvedl mluvčí desáté městské části Jan Hamrník.

Chůvy jsou připraveny postarat se o chlapce a holčičky od 3 do 11 let. Rodiče mladších dětí mohou využít přebalovací pult, mikrovlnku a prostor pro kojení, který je hned vedle herny. „Služba je pro naše občany zdarma ve dnech od pondělí do čtvrtka, v pátek má koutek zavřeno,“ upozornil Hamrník.

Dětské koutky naleznou také lidé na úřadu Prahy 11 na pobočce v Roztylské ulici, kde sídlí odbor sociálních věcí a zdravotnictví, a také na radnici Prahy 13. Tam si však musejí na své potomky dohlédnout sami.

„Zázemí pro kojící maminky zde máme také i s možností přebalení dítěte. Mikrovlnku pro ohřev mají maminky k dispozici na požádání,“ informovala mluvčí stodůlecké radnice Michala Králová.

Ohřátí jídla nabízí třeba i na úřadu Prahy 11, na osmičce zase mají připravený soukromý oddělený prostor pro rodiče s přebalovacím pultem.

Čeká se na novou radnici

V Praze 7 zatím organizují hlídání během jednání zastupitelstva. „Městská část dosud sídlí v pronajatých prostorách, kde takové zázemí k dispozici není, a nemáme zde ani příliš prostoru pro vymýšlení jakýchkoli inovací,“ zmínil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Doplnil, že s podobnými prostory se počítá v budově, kam se úřad po dokončení rekonstrukce přestěhuje.

Stejné je to i v Modřanech, kde by se měli úředníci do nové budovy stěhovat na jaře roku 2021. „S určitým prostorem pro děti počítáme v projektu nové radnice Prahy 12,“ prozradila Olga Novotná z úřadu této městské části.

Přijít načas a rychle pryč

Rodiče podobné služby oceňují, ještě víc než vybavení je však zajímá rychlost „odbavení“. „Je skvělé, že takové věci vznikají. Když se čekání neplánovaně protáhne, člověk raději kojí v soukromí než v plné čekárně. Ale úplně nejlepší je, když funguje online objednávání a vše běží načas. Pak takové služby člověk ani nepotřebuje,“ zmínila jednatřicetiletá maminka Kristýna z Jižního Města.

Její kamarádka Hana, která má děti v předškolním věku, se smíchem dodala, že hlídáním člověk nemá opovrhovat nikdy, i když schůzka začne včas a trvá třeba jen čtvrt hodiny.

Kam míří většina novopečených rodičů, a často právě s dětmi, je úřad práce. Tam se totiž mimo jiné žádá o rodičovský příspěvek.

Úřad se podle své mluvčí Kateřiny Beránkové snaží návštěvu rodičům zpříjemnit. Dětské zázemí buduje tam, kde je na to prostor. Na kterých pražských pobočkách jej mohou lidé využít, však už nesdělila.