Poběží se čtvrtmaraton i pětikilometrová trasa podél historických i přírodních památek; speciální závody jsou připraveny i pro děti, zve Kateřina Stránská z radnice souměstí. Připomíná, že start a cíl jsou letos poprvé v zahradách brandýského zámku. Tam se také bude po celý den odehrávat rozmanitý doprovodný program, s jehož přípravou městu pomáhá spolek FreeFestival. „Bude se šermovat, ukrajinské matky uvaří speciality, zahrají kapely – prostě tentokrát to opravdu bude veliké a současně plné charity,“ připomněla Stránská.

Zámecké nádvoří se promění v gotické městečko s vystoupeními šermířů – přičemž výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na nákup kompenzačních pomůcek pro Janičku Kučerovou s dětskou mozkovou obrnou. Své využití už mají také peníze, které se podaří utržit při prodeji ukrajinských specialit, jež uvaří ženy z Ukrajiny: určeny budou českým dětem v nouzi. Charitativní podtext budou mít i večerní vystoupení místních kapel Paradox Unit a Matěj: dobrovolné příspěvky podpoří aktivity handicapovaných sportovců.

Přehlídka netradičních sportů

Součástí programu je i studentský festival Brandýská Panská představující netradiční sporty jako například bungee running, slack line, spike ball nebo Kam Jam. Budoucí tělocvikáři z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je nejen předvedou, ale také zájemcům umožní, aby si je vyzkoušeli. Sportovní klub Jedličkova ústavu zase představí paralympijské disciplíny – a sportování s handicapem vůbec. „K dispozici bude i lezecká stěna či umělá ferrata v nedaleké budově fakulty,“ upozornila Stránská.

Trasa vede kolem památek

Hlavní závody běžců se chystají na odpoledne, přičemž ti, kteří nestihli on-line registraci, se ještě nejpozději v poledne – tři hodiny před startem – mohou nechat zapsat do startovní listiny přímo na místě: v Infocentru Kočárovna v blízkosti zámku. Běhat o závod se však bude už dopoledne.

Soutěžní dění odstartuje čtvrt hodiny před desátou závodem batolat; od 10.00 budou následovat již opravdové dětské běhy na tratích dlouhých od 250 metrů do půl kilometru. Ty už mají startovní listiny naplněné. Přihlásit se ještě lze do závodu batolat – stejně jako do klání rodičů s kočárky v „rychlochůzi“ na 250 metrů. V tomto případě se zájemci registrují na webu centra pro rodiny s dětmi Brandýský Matýsek.

Maratonský svátek se vrátil. V Praze se radovali elitní Afričané i čeští mistři

Hlavní běhy dne, v nichž mohou soupeřit jednotlivci i týmy bez omezení počtu členů (do výsledků se započítají tři nejlepší časy) odstartují společně v 15.00. Zakladatel závodu a nynější místostarosta Petr Soukup (Naše dvojměstí) připomíná, že běžci budou míjet například brandýský zámek, kapli sv. Rocha, baziliku sv. Václava – a poběží i kolem stadionu Houštka, kde lámal rekordy legendární Emil Zátopek, či lužním lesem Hluchov, který je přírodní památkou.

„Chceme, aby běžci mohli během závodu vnímat i kouzlo naší historie, proto volíme záměrně trasu přes městské památky,“ vysvětlil Soukup záměr organizátorů. „Každý rok ji obměňujeme, abychom vždy přidali nějaké nové magické místo,“ konstatoval.

Dopravní omezení jako součást programu



- Sobotní běžecká akce dočasně uzavře některé komunikace. Od 14.30 do 18.00 budou neprůjezdné brandýská ulice Ivana Olbrachta, most Generála Lišky, ve Staré Boleslavi pak ulice Maxe Švabinského, náměstí sv. Václava, Mariánské náměstí po křižovatku s ulicí Mělnická.



- Provoz bude řízen dopravním značením a zařízením i pořadatelskou službou.



- Objízdná trasa mezi oběma částmi souměstí bude vedena po dálnici D10. Detailní popis uzavírky představuje web bezpecnebrandysko.cz.



- Místostarosta Brandýsa nad Labem-Stará Boleslavi Petr Soukup připomíná, že v době, kdy se vše přizpůsobuje hlavně automobilové dopravě, je na místě dát najevo, že ulice města nepatří jen řidičům, ale i běžcům, chodcům, cyklistům…