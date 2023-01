Zařídí ministr návrat pohotovosti?

V případě pohotovostí stomatologů je situace jiná. Dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) netají rozčarování nad vývojem kolem dětské zubní pohotovosti ve Fakultní nemocnici Motol. „Ta ještě v červenci měla o její provozování zájem, podala žádost o dotaci na magistrát, ta byla zpracována a dotace byla přidělena – nicméně před několika dny dorazila na magistrát informace o zrušení zubní pohotovosti ze strany nemocnice,“ řekl Hřib Deníku. Míní, že jestliže je v Praze nejvyšší koncentrace zubních lékařů na počet trvale žijících obyvatel, v jejich počtu problém nespočívá. „Jiní poskytovatelé ostatně nemají problém v našem městě zubní pohotovost zajistit,“ upozornil, že tuto službu nadále nabízejí Městská poliklinika Praha ve Spálené ulici a Fakultní Thomayerova nemocnice. S ujištěním, že i v Motole bude nadále pomoc zajištěna – avšak nikoli v režimu pohotovostní služby, ale jako klasické „emergency“; například v urgentních případech dětských úrazů.

Dětské pohotovosti nestíhají. Rodiče malých pacientů čekají na příjem hodiny

Hřib současně slibuje, že i v Motole se bude snažit dosáhnout změny k lepšímu, přičemž znovu zdůrazňuje, že jiní, a to podstatně menší poskytovatelé zdravotních služeb, tuto veřejnou službu jsou v Praze schopni zajistit. Společně se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) hodlá žádat o schůzku ministra zdravotnictví. „Právě ministerstvo je zřizovatelem FN Motol a pohotovost tam využívali i obyvatelé Středočeského kraje,“ vysvětluje souvislosti.

Náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS) Deníku řekl, že ve středních Čechách síť pohotovostí pro dospělé i pro děti a dorost má v roce 2023 zůstat stejná jako letos – a u zubní to zatím platí také. I když v tomto případě by na změnu dojít mohlo – a pacientům by se líbila. „Možná se podaří dojednat něco navíc – nechci ale předbíhat,“ naznačil možný vývoj k lepšímu. Což však nemíní zakřiknout.

Pacienti ze sanitek mají přednost

Kraj sice přímo lékaře pro pohotovosti neshání, od provozovatelů nicméně Pavlík ví, že ochota doktorů sloužit je malá. To potvrzuje třeba ředitel benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie Roman Mrva. „Naše ambulance fungují bez omezení. Na lékařské službě první pomoci dospělých je, kvůli dlouhodobé minimální účasti terénních lékařů, lékařů nedostatek – a tuto službu musí suplovat příslušné ambulance nemocnice,“ řekl Deníku k situaci v Benešově. Obdobnou zkušenost má zástupce ředitele Oblastní nemocnice Kolín Pavel Hoffmann. Zajistit provoz se ale podle jeho slov daří. „Žádnou pohotovost u nás zatím není nutné rušit, i když ochota lékařů se na zajišťování pohotovostních služeb podílet je stále menší,“ konstatoval, že rozepsat služby je čím dál obtížnější.

Prvním pražským miminkem je holčička Timea, narodila se v Podolí

Stejně jako v jiných nemocnicích jsou i v Kolíně pohotovostní služby v současné době přetíženy. Platí to zejména u pohotovosti pro děti a dorost v souvislosti s epidemií respiračních onemocnění, konstatoval Hoffmann. Stejné je to třeba v příbramské nemocnici nebo v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi; tam očekávají, že obdobná situace může trvat ještě nejméně dva týdny. Mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek uvedl, že čekací doby na pohotovosti mohou být velmi proměnlivé. „Sloužící lékaři se snaží pacienty odbavit co nejdříve, ale závisí to na momentální situaci. Pokud například sanita přiveze malé pacienty, je jasné, že ti v čekárně musí počkat – a čekací doba se protáhne,“ řekl Ballek.

Velkou proměnlivost čekacích dob potvrdila také mluvčí Petra Horáková za hořovickou nemocnici, kde pohotovost funguje v režimu 24/7. „Protože nejsou pacienti dopředu objednaní, nikdy nevíme, kolik jich vyhledá lékařskou pomoc a kolik pacientů přiveze záchranná služba k ošetření. Pak se stává, že čekací doba může být i v řádu hodin. Vzhledem k aktuálnímu stavu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění ošetřujeme na pohotovosti téměř dvojnásobný počet pacientů,“ sdělila Horáková Deníku.

Záchranáři vyjížděli ještě před půlnocí k otravám alkoholem i popáleninám

Náměstek hejtmanky Pavlík k náporu na pohotovostech uvedl, že nyní fronty souvisejí s respiračními chorobami, v létě se zase občas negativně projeví zažívací obtíže. V jiných obdobích ale podle jeho slov pohotovosti fungují v klidnějším režimu – bez přeplněných čekáren. Připomíná proto aktuální prosbu: aby lidé v co největší míře využívali služeb svých praktických lékařů pro dospělé i pediatrů.