Třeba v Oblastní nemocnici Kladno se tak rozhodli už před třemi týdny. Mluvčí Olga Oliveriusová nicméně Deníku zdůraznila, že zatím nelze hovořit o ukončení testování. „Pozastavili jsme ho,“ upřesnila. Ve chvíli, kdy by se zhoršovala nákazová situace nebo i jen zvyšoval zájem o testování, je kladenská nemocnice připravena covidové testy rychle obnovit. „Naše hospitalizované pacienty samozřejmě testujeme i nadále,“ konstatovala Oliveriusová.

Na to, že PCR i antigenní testování pro veřejnost v odběrovém centru pozastavila, nemocnice upozorňuje i na svém webu. „Můžete využít další odběrová centra, kterých je v Kladně několik,“ připomíná. Průběžně aktualizovaný přehled ministerstva zdravotnictví připomíná, že PCR testy nabízí v kladenském okrese pět center – a z toho čtyři přímo v Kladně. Z míst, kde působí velké oblastní nemocnice, radí přehled ministerstva hledat odběrové centrum mimo špitál ještě v Benešově. Pro benešovský okres nabízí dvě centra, jedno v Benešově a další ve Vlašimi, avšak nikoli v nemocnici.

Video: Z gripenu do raketoplánu. Čáslavskému pilotovi se splnil dětský sen

Naopak jiná oblastní nemocnice, Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, k omezením nepřistoupila a ani je neplánuje – byť zájem o testy nyní není velký. Pokračuje v ranním testování v pracovních dnech: od pondělí do pátku mezi šestou a osmou hodinou. Mluvčí nemocnice Hana Kopalová Deníku řekla, že aktuálně zde testují především hospitalizované pacienty, které čeká velký výkon na operačním sále – stále však mohou přicházet i pacienti s žádankou od praktického lékaře. „Normálně volně bez objednání; není zaveden rezervační systém,“ připomněla Kopalová. Upozorňuje však, že žádanka je nutností. Komerční odběr nemocnice nenabídne. Případné samoplátce ale nasměruje: k nákupnímu centru Olympia.

K místům, která v odběrových centrech omezila provozní dobu pro veřejnost, patří například Oblastní nemocnice Příbram. Odběry zde provádějí v pondělí a ve čtvrtek vždy odpoledne během jedné hodiny: mezi patnáctou a šestnáctou. Nyní to tak stačí, plyne ze slov mluvčího nemocnice Martina Janoty. „Když jsme měli předtím tříhodinové okno, stalo se, že zájem projevili jen tři lidé,“ vysvětlil Janota. Nemocnice by mohla nabídnout i placený test za 750 Kč – zájem ale není. „Nevím o tom, že by se nyní samoplátci testovali,“ konstatoval.

V některém okrese jedno centrum, jinde i pět

Kam se v případě potřeby za testováním vypravit, napoví zmiňovaný přehled ministerstva zdravotnictví, který je dostupný na webové adrese testovani.uzis.cz. Obvykle připadá na okres mezi dvěma a pěti odběrovými centry – na Nymbursko, Prahu-východ a Rakovnicko ale jen po jednom.

K čemu slouží záhadné bílé čtverce na silnicích? S dopravou nesouvisí

Hygienici nyní v rámci covidových dat pracují s údaji o počtu pozitivních případů, které do databáze ISIN zadávají praktičtí lékaři, odkázala Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice na informační systém infekčních nemocí. „Je to podobné jako třeba v případě chřipky: monitorujeme údaje od praktických lékařů a kdyby se hodnoty zvyšovaly, budeme reagovat přijímáním opatření. Což se ale teď rozhodně nechystá,“ řekla Deníku Šalamunová. V pátek bylo v celém Středočeském kraji nově prokázáno 64 případů onemocnění covid-19, v sobotu i v neděli jen po devíti. Takzvaná sedmidenní incidence, tedy přepočet nově potvrzených případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel, dosahuje hodnoty 28.