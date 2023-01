Správa železnic vyhlásila soutěž na rozšíření Branického mostu za 2,25 miliardy

Už před časem upozorňoval Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni na analýzu demografického vývoje, podle níž výrazně stoupl počet narozených dětí; zejména v roce 2008. Právě ty budou opouštět základní školy a hledat si další uplatnění. Velká konkurence daná počtem vrstevníků jim hned na počátku rozhodování o jejich profesním směřování může přinést zklamání. Zájemců je mnoho – a školy si mohou více vybírat. Výsledky, jež by dříve stačily třeba pro přijetí na gymnázium, nyní nemusejí být dost dobré, když na výběr bude více uchazečů, kteří se jeví perspektivněji. Jako „lepší“.

Více tříd pro 1. ročník? Ne všude to jde

Některé střední školy se snaží nabídnout více míst v prvních ročnících. O zvýšení kapacity jich ve středních Čechách požádala více než desítka: převážně školy s technickým zaměřením, ale i zdravotnické. V hlavním městě o zvýšení kapacity požádalo téměř 30 škol, sdělil Deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Ministerstvo školství o tom však zatím nerozhodlo,“ konstatoval.

K těmto školám se řadí i Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín IV. Deníku to potvrdil její ředitel František Pražák s tím, že žádost na krajský úřad posílal ve čtvrtek 19. ledna. Protože o ní zatím není rozhodnuto – byť kraj počítá s tím, že vyhoví – podrobnosti zmiňovat nechce. Z jeho slov nicméně plyne, že pokud plány vyjdou, škola, již nyní navštěvují dvě stovky žáků, se může zalidnit podstatně výrazněji; zřejmě jak na na studijních oborech zaměřených na techniku, moderní technologie včetně počítačů či aut, ale i na grafiku, tak na tříletém učebním obou strojní mechanik.

S ohledem na demografickou křivku ředitel Pražák počítá s tím, že počty uchazečů se mohou zvyšovat i v příštích nejméně třech letech. Z pohledu prostorových možností školy by to nebyl problém. „Do budovy se vejde až 450 dětí – a v devadesátých letech to tak i fungovalo,“ řekl Deníku. Jinou věcí by bylo zajistit dostatek pedagogů. „Dnes máme stav učitelů naplněný – a rozšiřování závisí i na tom, jaké vláda vytvoří podmínky,“ zmínil finanční ohodnocení.

Na rozšiřování pomýšlí i Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Jedné z velmi prestižních středních škol v Praze, kterou velmi dobře znají i Středočeši: ti ji zaplňují ze 40 procent. Dlouhodobě atraktivní je zde obzvlášť obor informační technologie. Stejně jako v minulých letech zde budou přijímat do prvního ročníku 150 žáků, i když zájem by byl podstatně vyšší: loni škola obdržela 659 přihlášek; předloni 612, o rok dříve 564.

Škola si tedy může vybírat, přičemž vedle klasického přijímacího řízení jsou zde součástí přihlášky i motivační dopis či zadání údajů o uchazeči do elektronického systému. I tak zde však pořádají kurzy přípravy na přijímací zkoušky včetně cvičného zadání testů či dny otevřených dveří, ale i přípravné aktivity za účasti studentů: techdays, hackdays nebo matematický kurz. Zájem o studium je podstatně větší, ale současné prostorové možnosti zůstávají omezené. Nicméně ředitel Sáblík má už v nejbližších dnech jednat s magistrátem o možné změně. Ta však jistě nepřijde hned. Řeč totiž bude o vedlejší budově, která by však před dalším využitím potřebovala rekonstrukci.

Středočeské ději prý mají zůstat doma

„Počet otevíraných tříd prvních ročníků se snažíme zvyšovat. Vše je limitováno stanovenými kapacitami škol, které se ne všude dají navýšit,“ potvrzuje za magistrát Hofman. „Nesmíme ale zapomínat i na další limit, kterým je nedostatek učitelů středních škol. Když někde dojde k navýšení počtu tříd, je potřeba i více učitelů. Počet otevíraných tříd prvních ročníků zveřejňují jednotlivé střední školy vždy do konce ledna,“ uvedl mluvčí. Upozorňuje také na další souvislost: „Praha spolupracuje i se Středočeským krajem, odkud do Prahy míří více než 30 procent žáků středních škol – což pak způsobuje situaci, že nám zdánlivě chybí místa.“

Středočeské hejtmanství na sociálních sítích sítích rozjelo kampaň „Na střední do středních Čech“, kde mimo jiné nabízí 111 krajských středních škol s výběrem téměř 130 oborů – a odkazuje na web Infoabsolvent.cz. Připomínat bude v příštích týdnech i konkrétní studijní příležitosti. Že by vedení kraje bylo rádo, aby středočeské děti zůstávaly na středočeských školách, potvrzuje i krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). „Máme jim co nabídnout a absolventi mohou v místě rovnou získat uplatnění díky kontaktům a praxi. Absolventi našich gymnázií a středních odborných škol mohou bez problémů pokračovat na školách vysokých,“ zdůrazňuje. V prvních ročnících bude na krajských středních školách k dispozici 17 tisíc volných míst. A Vácha připomíná i krajské investice: za poslední dva roky šlo na na zkvalitnění podmínek pro zavádění inovací do výuky téměř 190 milionů korun. „Díky modernímu vybavení zaměřenému na odbornou a praktickou výuku se žáci mohou následně velmi dobře uplatnit na trhu práce,“ poznamenal radní.

Vybírat si školu je možné i v noci

Při rozhodování o volbě střední školy jak pražský magistrát, tak středočeské hejtmanství vyzdvihují zejména roli základních škol, které žáci navštěvují nyní, a jejich kariérových poradců. Rozvíjejí ale i další aktivity. V hlavním městě má tradici veletrh středních škol s názvem Schola Pragensis; videorady pro rozhodování v podání starších studentů lze najít i na stejnojmenném webu. Metropole také provozuje tematicky zaměřený portál Praha školská. Rovněž Středočeši znají veletrh studijních příležitostí, nyní je mají oslovit sociální sítě. Také web krajského úřadu upozorňuje na obory, které stoupají na popularitě. „Příkladem může být obor letecký mechanik na Střední škole letecké a výpočetní techniky Odolena Voda či obor pedagogické lyceum, který nabízí například Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav nebo ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram,“ uvádí.

Aktuální jsou jsou pro konec ledna i celý únor také dny otevřených dveří, při nichž jednotlivé školy zvou zájemce k prohlídce a prezentují svoji nabídku. Středočeský kraj na některé z nich už začal upozorňovat na sociálních sítích.