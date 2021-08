I andělům se ale občas poláme zdraví. A také oni potřebují, aby ostatní udělali zase něco pro ně. To je i případ 36leté Petry Levákové, kterou od 21 let trápí roztroušená skleróza.

Přináší jí velké problémy s chůzí: je velmi namáhavá a ani na krátkou vzdálenost se neobejde bez opory. Udělat pár kroků a samostatně se pohybovat by výrazně usnadnilo pořízení pomůcek.

„Jedná se o elektrický neurostimulátor WalkAide pro zlepšení chůze a vylehčený invalidní vozík, díky kterému budu moct dál samostatně jezdit do práce,“ upřesnila Petra, jež nákladný aparát nehrazený zdravotními pojišťovnami měla půjčený.

Vyzkoušela si tedy, jak jí vysílání elektrických impulsů do podkolenních nervů pomáhá zvládat chůzi o francouzských holích. „Lépe se mi zvedala špička nohy, byla jsem méně unavená, ušla jsem delší vzdálenost – a celkově jsem nebyla tolik závislá na svém okolí. Také mě přestala bolet záda, kolena a kyčle, které jinak při přesunech a chůzi nadměrně zapojuji,“ shrnula přínosy.

Tým Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Hledá pomoc pro kolegyni Petru Levákovou.Zdroj: Znesnáze21

Připomíná současně, že o rozvíjející se nemoci se dozvěděla krátce poté, co jako zdravotní sestra nastoupila do vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. Nyní už pátým rokem působí na operačním středisku středočeské záchranky, kam za prací vsedě odešla kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

„Práce není fyzicky náročná, což se o psychické stránce říct nedá. To, co dělám, miluji – a jsem vděčná, že mohu pomáhat lidem trošku jinou formou; po telefonu,“ svěřila se. Současně si však i posteskla: když tísňovou linku přetěžovali pacienti s covidem-19, zažívala velké pracovní vytížení a stres – a její stav se zhoršil.

Pomoci Petře může každý, jestliže záchranáři upozornili na vyhlášenou sbírku na dárcovské platformě Znesnáze21. „Péti si vážíme nejen jako kolegyně, ale i jako člověka s krásnou duší,“ shrnuli několika slovy to, proč právě této sbírce věnovat pozornost. Z potřebných 340 tisíc korun se zatím shromáždilo 219. Čtyřiašedesát procent. Aby to byla stovka, stačilo by, kdyby třeba po 155 korunách – to číslo se dobře pamatuje – poslalo ještě 780 lidí…