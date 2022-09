Skoro 20 tisíc korun už vydala Petra Petrusová z Prahy 8, která má dva syny na základní škole. „Za pomůcky do školy jako jsou obaly, lepidla a další věci jsem dala 1 600 korun. K tomu třídní fond 500 korun za každé dítě. Dále platím 800 korun za obědy pro každého, do tělocviku jsme kupovali boty, které stály pro každého 1 000 korun, nové kraťasy za 400 korun, přípravka na přijímačky stojí 6 000 korun, bikros 3 600 na půlrok, pak bude platba za atletiku a učebnice na druhý cizí jazyk…“

Adaptační kurz už nezaplatí

A to její výdaje mohly být ještě vyšší. „Každý rok se u nás jezdí na adapťák, ale to už jsem odmítla zaplatit. Stojí 5 500 korun na týden. Po tom, co jsme platili za celé prázdniny a teď na začátku školy, nevidím smysl ještě této platby,“ vysvětluje Petra Petrusová.

Tisícikorunové částky už za své dvě děti vydala i Jana Šliková z Tuklat. Jen za pomůcky zaplatila 1 500 korun za každé z dětí.

„Tato částka je bez aktovky. A to nás ještě čeká platba za učebnice, sešity… Dcera v první třídě musí přinést do třídního fondu 500 korun a 200 korun na šťávy, které pijí ve třídě, syn ve třetí třídě pak 2 000 korun a též 200 korun na šťávy. A ještě nás čeká platba 600 korun za družinu na každé dítě,“ vyjmenovala Jana Šliková, která platí navíc tenis 5 000 korun za měsíc a kroužek krav maga oběma dětem za 5 200 korun na půl roku.

Dvousetkorunový příspěvek na šťávy platí i otec tří dětí Michal Okrouhlík, který 1. září odvedl do základní školy prvňáka a čtvrťáka.

Příspěvek na limonády, které jeho děti nepijí

A právě nad příspěvkem na šťávy kroutí hlavou. „Musím posílat příspěvek na šťávy, které naši kluci ani nepijí… Jsem rád, že pijí jen vodu a ne ty přislazované šťávy,“ říká Michal Okrouhlík.

Odhaduje, že za dva školou povinné syny utratil zhruba pět tisíc korun. „Nějak jsem ty sumy radši ani nesčítal, protože to byla tady pětistovka, tam osm set korun… A to naštěstí náš prvňáček dostal tašku s penálem od babičky a dědy. A kroužky? Záleží na nabídce. Všechno je teď drahé, ale pokusím se ušetřit jinde než na dětech,“ dodává Michal Okrouhlík.

Lenka Kloučková z Kunic má dvě školou povinné děti. „Koupené máme už všechno. A je mi až stydno, že se musím přiznat, že jsem z těch šťastných, kdo nemusí náklady na školu počítat. A ani je nepočítám. Kroužků jsme nikdy neměli moc, protože děti jsou hodně nemocné.“

I když tedy kroužky letos zdražují, jejich počet Lenka Kloučková omezovat nebude. „Spíše naopak. Lukáš jde do první třídy, takže bude mít naopak nějaký kroužek navíc. Emči sbor stojí 4 500 korun na celý rok, přírodovědný kroužek 1 250 korun na pololetí, Lukyho fotbal 2 500 za pololetí… Plus počítám, že něco budou mít i ve škole.“

Hromadným nákupem škola (i rodiče) ušetří

Sešity svým dětem nekupuje. To zařizuje škola hromadně. „Musíme jen poslat peníze na účet. Za Lukyho to bude 754 korun a za Emču 1 152 korun. V této ceně jsou už zahrnuté i pracovní sešity, sešity nebo pomůcky na výtvarnou výchovu. Zajímavostí je, že u nás na škole jim dávají tempery na výtvarce přímo z velkých tub rovnou na paletu,“ vysvětluje Lenka Kloučková.

Dražší obědy i kroužky

Jednoho školáka a jednoho předškoláka má doma Markéta Boháčová z Úval. „Výbava nás letos naštěstí nestála tolik peněz, spoustu věcí máme ještě z loňska. A na spoustě věcí jako rodiče ušetříme, protože je paní učitelka kupuje hromadně. Škola akorát avizovala, že se budou zdražovat obědy, což ale chápu. Doma za tu částku stejně neuvařím. František tedy jako druhák nebude mít tak nákladný začátek školy. A Otakara jako předškoláka se zvyšování školkového nedotkne.“

Oba kluci chodí na karate. „Máme v Úvalech skvělý oddíl a kluky to baví, vidíme s manželem výsledky, takže akceptuji i zvýšení ceny. Jinak se ale snažím preferovat kroužky v rámci družiny či Domu dětí a mládeže, kde jsou ceny přívětivější než u nestátních organizací,“ uzavírá Markéta Boháčová.