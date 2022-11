Hovoří o něm čerstvé usnesení krajských radních. Ti schválili záměr obnovy a zadali příspěvkové organizaci IDSK, což znamená Integrovaná doprava Středočeského kraje, vypracovat konkrétní řešení. To by podle Boreckého měla předložit do konce února. Osobní vlaky nyní ujedou po středních Čechách 16,1 milionu kilometrů za rok. Jsou s tím spojeny náklady vyčíslené na 2,4 miliardy korun.

Radní připouští, že existuje řada neznámých a nechybí mnohá úskalí. „Zcela zásadní míru rizika do celého procesu vnáší nejistota týkající se projektů modernizace a elektrizace tratí, a to včetně implementace zabezpečovacího systému ETCS,“ konstatoval Borecký. Potvrzuje, že časové harmonogramy rozvoje železniční infrastruktury sice existují, nicméně dodržení termínů považuje za nejisté.

Deset motoráků, 22 elektrických jednotek

Tak jako tak však obnovu flotily vlaků jezdících po středních Čechách, z nichž významná část zajišťuje i spojení regionů s Prahou, vnímá jako nezbytnost. Ve hře jsou při tom nejen peníze, ale i řada dalších faktorů. Mimo jiné také plány na rozvoj železniční infrastruktury nebo dostupnost vlaků na trhu. Stejně jako fakt, že s dopravci jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy, které určují konkrétní podmínky a rámce. A to za Středočeský kraj a za Prahu samostatně.

Aktuálně již polská firma PESA Bydgoszcz vyrábí přímo pro nasazení ve středních Čechách deset motorových jednotek pro 120 cestujících, podobných vlakům, které v některých jiných krajích jezdí pod obchodním označením RegioShark. Objednaly je České dráhy, které s jejich nasazením do plného provozu počítají koncem příštího roku, v prosinci 2023. Nahradí dosavadní Regionovy, přičemž jezdit mají na tratích z Prahy do Berouna přes Rudnou a z Berouna do Rakovníka.

Výrazná změna, která je už také na dohled, nicméně přijde o rok později, se má týkat trasy Praha–Kralupy nad Vltavou–Ústí nad Labem, tedy linky S4. Nyní používané elektrické jednotky CityElefant by zde měly nahradit nové vlaky pro 240 cestujících známé pod obchodním názvem RegioPanter. „Elefanty bychom chtěli použít pro navýšení kapacity a zkrácení intervalu na trati Praha–Lysá nad Labem po dokončení její modernizace v roce 2025,“ plánuje radní Borecký. Na lince R41 z Prahy na Kolín by nynější dosluhující železniční vozidla měla být z většiny vyřazena. A celkově bude do středních Čech nasazeno 22 nových RegioPanterů – přičemž se počítá s tím, že v pravidelném provozu začnou vozit cestující od prosince 2024.

Smlouvy s dopravcem kraj teprve uzavře

Představené plány jsou nyní aktuální, avšak ještě nikoli úplně definitivní. Nyní jsou projednávány v orgánech kraje. Po jejich schválení pak má být s dopravcem uzavřen dodatek smlouvy o zajišťování veřejné dopravy, který bude přímo řešit pořízení těchto nových vlaků. Plán obnovy železničních kolejových vozidel je současně součástí plánu rozvoje a zajištění financování veřejné dopravy ve Středočeském kraji do roku 2035, který IDSK připravila.