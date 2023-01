V pondělí a v úterý zde běžně mají pauzu (v úterý odpoledne funguje ski-škola), od středy 25. ledna do pátku se bude jezdit od 15 do 19 hodin. Na sobotu 28. ledna se chystá lyžování denní (10–17 hodin) i večerní (18–21); pro neděli bude platit víkendový denní režim (10–17).

S příchodem série termínů jarních prázdnin, což bude od 6. února, se v Mnichovicích má lyžovat každý den v týdnu – v pracovních dnech ale jen odpoledne. Zkušenost z minulých let ukazuje, že na prázdniny hodně lidí odjíždí – a spouštět vleky od rána by nemělo smysl.

Teplejší dny nejsou problém. Lyžařské podmínky na Monínci jsou dobré

Všech sedm sněžných děl v areálu Šibeniční vrch nyní stojí. „Pro zasněžování potřebujeme čtyři stupně pod nulou,“ vysvětlil Zenkl, jenž očekává, že spustit zasněžování umožní počasí koncem týdne. Doufá, že se podaří vytvořit zásobu, která vydrží do začátku března. „Chtěli bychom si pojistit dostatek sněhu do konce sezony,“ konstatoval.

Ochlazení, jež umožní zasněžovat, vyhlížejí také na „Panství Vítka z Prčice“ – v areálu Kvasejovice u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Počasí zde už umožnilo znovu zprovoznit dlouhou „turistickou“ sjezdovku v celé délce; zpět je také provozní doba 9–20 hodin. Vrcholek zatím zůstává s přírodním sněhem bez úpravy. „Není ho ještě tolik, aby tam bylo možno vjet rolbou,“ vysvětlil Deníku „Vítek starší“.

Na rozhodování o úpravě prudkého svahu, zvaného slalomka, dojde až poté, co bude hlavní sjezdovka v perfektním stavu a s dostatečnou zásobou sněhu. „Aby to mělo smysl, musela by být slalomka zprovozněna do 15. února,“ řekl Deníku provozovatel.

PODÍVEJTE SE: Lyžařům a snowboardistům přálo na sjezdovce na Monínci počasí

Provoz v plném rozsahu hlásí Monínec taktéž nedaleko Sedlce-Prčice i areál Chotouň nedaleko Jílového u Prahy na Praze-západ. Na Monínci se jezdí denně jak přes den (9–16 hodin), tak večer (18–21). Rovněž chotouňské vleky jsou v provozu denně do 21 hodin: v pracovních dnech od deváté dopolední a o víkendu již od osmi ráno. Oba areály shodně informují o dostatečné vrstvě technického sněhu, doplněného i přírodním.