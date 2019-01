Za eskortování v poutech Rath dostane 12 tisíc, žádal ale třicet

Praha - Bývalý středočeský hejtman David Rath dostane 12 tisíc korun za to, že ho eskorta v závěru jeho vazby vodila k hlavnímu líčení v poutech. Dnes to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání jak Ratha, tak i ministerstva spravedlnosti. Lékař požadoval celkem 30 tisíc korun. Podle názoru ministerstva by pro muže bylo dostatečným odškodněním konstatování, že stát porušil jeho práva.

David Rath | Foto: čtk

Čtyři sta korun krát třicet Městský soud ve středu zamítl odvolání obou stran: Ratha (ten požadoval částku ve výši 30 tisíc korun) i ministerstva spravedlnosti, jehož právníci jsou přesvědčeni o tom, že by Rathovi za údajnou újmu neměla náležet žádná náhrada. Mělo by stačit veřejné uznání faktu, že ze strany státu došlo k porušení jeho práv. K přiznané částce soudy dospěly prostým násobením: čtyři sta korun za jednu eskortu krát 30 případů předvedení. Rath, který v tomto případě figuruje v roli žalobce, výsledek soudního jednání nekomentoval. Výsledek si osobně poslechnout nepřišel. Pouta na rukou, s nimiž před lety během jednání středočeského krajského soudu řešícího takzvanou první větev případu údajných manipulací se zakázkami Středočeského kraje ovlivněných poskytováním úplatků musel přestupovat před početné zástupy fotoreportérů a kameramanů, nicméně Rathovi zjevně dodnes leží v žaludku. Deníku to někdejší politik, který je dnes hostivickým lékařem, potvrdil v minulém týdnu při zahájení hlavního líčení v rámci takzvané druhé větve „jeho“ kauzy u Krajského soudu v Praze. Zavzpomínal, jak ho před šesti lety „vodili v řetězech jako kravku“. „Bylo to sice zábavné, ale jen chvilku,“ řekl Deníku. Rathova kauza se zadrhla, Rath chce k jinému soudu Přečíst článek › Na řadě je nyní vrchní soud Samotná kauza údajných korupčních manipulací s veřejnými zakázkami ve prospěch předem vybraných dodavatelských firem zatím na rozhodnutí justice čeká. V rámci takzvané první větve loni krajský soud uznal vinu všech 11 obžalovaných (nejpřísnější trest byl nepravomocně vyměřen právě Rathovi, a to 8,5 roku ve věznici s ostrahou plus citelná finanční sankce). Nyní se čeká, až Vrchní soud v Praze nařídí termín odvolacího jednání. Před týdnem začal středočeský krajský soud projednávat takzvanou druhou větev kauzy, pozoruhodnou mimo jiné tím, že vedle devíti fyzických osob čelí obžalobě také osm firem (z nichž jednu trestní senát Ivy Říhové vyloučil k samostatnému projednání). I o dalším vývoji tohoto hlavního líčení bude rozhodovat vrchní soud. Bude posuzovat Rathovu námitku poukazující na podjatost celého Krajského soudu v Praze, kvůli níž exhejtman žádá o přeložení jednání „k sousedům“ – k pražskému městskému soudu. Do jeho verdiktu se hlavní líčení zastavilo. Samotný ostře sledovaný případ odstartoval již v květnu 2012: proslulým zadržením Ratha s krabicí na víno, která obsahovala sedm milionů korun. Spící ženu málem zabil plyn z hadice v ložnici Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský