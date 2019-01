Nymbursko, Praha - Velké změny v jízdních řádech slibuje MHD v Praze i linky Pražské integrované dopravy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Josef Holek

Změny v jízdních řádech pražské Městské hromadné dopravy a linek příměstských autobusů Pražské integrované dopravy (PID) čekají cestující už od 1. září.

Od letošního jara se některé autobusové linky na Nymbursku zařadily do PID. Pro cestující to znamená úlevu v podobě zjednodušení nakupování jízdenek. Podle informační linky PID si může cestující v autobuse, který je do tohoto systému zařazen, koupit lístek, který platí i pro pražskou MHD. To platí například u linky č. 398 z Poděbrad nebo č. 432 v Milovicích. „Pokud cestujete z Poděbrad, nahlásíte řidiči, že chcete z Černého Mostu dále cestovat v MHD. Taková jízdenka stojí 76 korun, platí 217 minut a můžete na ni cestovat i po Praze," vysvětlil pracovník informační linky PID.

Autobusová linka z Poděbrad do Prahy PID číslo 398 jezdí v pracovní dny v počtu osmnácti spojů. Má celkem 23 zastávek a na Černém Mostě je za necelou hodinu.

Lidé ji využívají po příjemné změně stále častěji. „Jezdím nepravidelně do Prahy do práce, která je v centru. Autobus je pohoda, protože je levnější než vlak a navíc jsem tam z Černého mostu metrem za dvacet minut. Když jedu vlakem, musím si ještě koupit jízdenku do metra, což mě vyjde dráž," kalkuluje Jirka z Poděbrad.

Jak už bylo řečeno, změny jízdních řádů mají platit od 1. září. Všechny nové jízdní řády PID lze dohledat na internetové adrese PID www.portalpid.idos.cz v rubrice příměstské autobusy.

Na Pražskou integrovanou dopravu jsou napojeni v Poděbradech, Milovicích, ale například i v Sadské, Kersku, Semicích či Čelákovicích.

Městská hromadná doprava (MHD) nyní v našem regionu funguje pouze v Nymburce.

Tady jezdí jedna linka, která vede od podniku Vyrolat na výjezdu z Nymburka na Sadskou, a pokračuje na druhou stranu k Lokomotivnímu Depu směrem na Poděbrady.

Autobusovou dopravou se zevrubně zabýval i projet Generelu dopravy. Ten například zaznamenal názory občanů, aby vznikla ještě jedna linka, která by vyplnila mezery v hromadné dopravě. Autobusová linka totiž nepokrývá například Drahelice.

Občané by uvítali, aby spoje zajížděli k hlavnímu nádraží a navazovali na příjezdy a odjezdy hlavních tratí. „Další linka by v Nymburce přišla asi na půl milionu korun, což je nákladné. Jednali jsme s dopravcem o této další lince, která by zajížděla k dalším spojům k vlakovému nádraží. Požadavek vzniknul i od základních a středních škol," uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Město se tak bude snažit podle Vocáska dva jízdní řády – meziměstský a MHD – spojit v jeden. „Když například jedete z Kostomlat, projíždíte Drahelice, a dojedete až na hlavní nádraží. Problémem je jiný tarif v MHD a meziměstské dopravě," dodal Vocásek.

Výrazný rozvoj městské hromadné dopravy ale nelze podle Generelu dopravy na území města očekávat.

Autoři: Milena Jínová a Lukáš Trejbal