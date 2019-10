Z Prahy se dostanete do 121 míst na světě. Přibylo 15 nových linek

V zimě se bude z pražského letiště létat do 121 destinací ve 46 zemích. Letový řád se tak rozšířil oproti loňské zimě o dalších šest míst, nových je 15 linek. Nové spojení bude například do Lvova, Florencie nebo Bejrútu. Nejvíce se bude stejně jako dosud létat do Londýna.

Letiště Praha. Ilustrační foto. | Foto: Letiště Praha

Přímá pravidelná letecká spojení z Prahy bude od 27. října do konce března provozovat 60 leteckých společností, z toho 13 nízkonákladových. Do zimního letového řádu přibyli dopravci SCAT Airlines, SkyUp Airlines, Air Malta a Arkia Airlines. Novinkou mezi destinacemi bude oproti předchozí zimě také ukrajinský Charkov, moldavský Kišiněv, marocká Casablanka, ruský Perm, kazašský Nur-Sultan, britský Bournemouth, dánský Billund, islandský Keflavík, Malta, ukrajinská Oděsa, stockholmské letiště Skavsta a Benátky-Treviso. Boj o trať na letiště. Mají na podobu trasy vliv developeři? Přečíst článek › Další nárůst počtu destinací v nadcházející zimní sezoně potvrzuje vzrůstající atraktivitu Prahy pro letecké dopravce a zahraniční turisty. Z tohoto zájmu ovšem budou těžit také čeští cestující, kterým se tak otevírají nové možnosti pro cesty do zahraničí," uvedl šéf letiště Václav Řehoř. Upozornil, že cestující budou letos v zimě moci poprvé využít také linky do tradičně letních destinací na Maltě nebo Islandu. Nejvytíženější je Londýn Nejvytíženější zemí zůstane také v zimě Velká Británie se 17 destinacemi, včetně všech šesti mezinárodních letišť v Londýně. Druhá nejvytíženější bude Itálie s 11 destinacemi, následuje Rusko s deseti, Španělsko s devíti a Francie s osmi destinacemi. Z měst se bude nejčastěji létat do Londýna, připadá na něj 93 letů týdně. Další v pořadí jsou Moskva a Amsterdam. Češi se létat nebojí. V létě prošlo Letištěm Praha skoro 6 milionů cestujících Přečíst článek › Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo víc než 7,84 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o pět procent. Letiště je tak na hraně své kapacity. V budoucnu ji chce zvýšit investicemi za zhruba 27 miliard korun. V plánu je zejména výstavba nové paralelní ranveje a rozšíření terminálu 2.

Autor: ČTK