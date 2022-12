Možná se ale najde i další žádané využití. Biotechnologická společnost DIANA Biotechnologies z Vestce na Praze-západ totiž nové testy začíná nabízet v době, kdy zájem jednoduše si ověřit, jak jsou na tom, mohou mít i další lidé. Koronavirus, zdá se, sice nyní couvl, ale chřipka je aktuálně na postupu. Respirační infekce útočí tak zostra, že se to už viditelně projevuje nejen ve školkách a školách.

Ve středu 7. prosince dokonce přišlo oznámení, že vedení hokejové extraligy odložilo předehrávané utkání, kdy se ve čtvrtek měli utkat hráči Kladna s Pardubicemi. Hrát se nebude, Kladno nemá dost zdravých hokejistů. Na mužstvo zaútočila virová nákaza. Problémy se přihlásily v pondělí – a ve středu už bylo jasné, že tým Rytířů nedokáže poskládat kádr, vysvětlil mluvčí klubu Lukáš Jůdl, co se stalo.

Zájem o testy klesl, ale může se to změnit

Řešení, jak se dozvědět víc, může nejen pro případy „nemoci v souboru“ nabídnout nová technologie z Vestce. Jde o PCR testy ze slin pro souběžnou detekci tří hlavních respiračních virových onemocnění. Odběrová sada vzorků pro následnou detekci covidu-19, chřipky kmenů A i B a RS viru je přizpůsobena pro domácí použití – přesto však uživatel obdrží výsledek z akreditované laboratoře. To zajistí propojení se službou Guardiana, jež od čtvrtka umožní přes webovou aplikaci registrovat odeslání vzorku k odborné analýze prostřednictvím kurýra přímo z domova. Přičemž laboratoř DIANA Lab slibuje vyhodnocení vzorku ještě v den doručení.

Vědecký ředitel biotechnologické společnosti Václav Navrátil připomíná minulý úspěch svého týmu se vzorky ze slin na koronavirus. Nyní jsou k dispozici i mutliplexní testy schopné rozpoznat také další infekce. Přičemž Navrátil ujišťuje, že jde o PCR diagnostiku, která onemocnění spolehlivě odhalí podle genetického kódu. „To pomáhá zabránit dalšímu šíření infekcí – a u rizikové populace i nasadit správnou léčbu,“ zmínil přínosy.

Za rizikové skupiny se považují zejména malé děti, senioři a pacienti s chronickými onemocněními, upřesňuje vedoucí vývoje Jan Tykvart. Přičemž odkazuje na zkušenosti z USA, které potvrzují, že se k epidemii covid-19 přidávají i infekce chřipkou a RS virem.

U nás zájem o covidové testy výrazně poklesl, připouští Tykvart. „Stále převažuje varianta omikron, která má i díky očkování a předchozímu promoření populace méně závažné průběhy,“ řekl s tím, že v populaci je nicméně nemoc stále přítomna – a nelze vyloučit, že v zimním období se situace opět zhorší. A stejně jako v zámoří se ke koronaviru mohou připojovat další viry způsobující respirační infekce. „Ty byly v předchozích letech tlumeny opatřeními proti nemoci covid-19, ale letos se mohou vrátit v plné síle, protože imunita vůči nim je zřejmě slabší,“ očekává Tykvart.

Kombinované testy umožňující rozpoznat nákazu různými viry připravila také třeba společnost GeneSpector, firma založená Univerzitou Karlovou, s níž na vrcholu covidové pandemie úzce spolupracovalo středočeské hejtmanství při testování vybraných skupin školáků. Podle jejích zkušeností se zatím uplatňují jen ve skromném měřítku.

K covidu a chřipce přibudou pohlavní nemoci

DIANA Biotechnologies si hodně slibuje od propojeni testování se službou Guardiana, jež umožňuje nechat odebraný vzorek odvézt do laboratoře kurýrem. Zatím v Praze; v příštím roce je ale v plánu rozšíření na celou republiku. V metropoli společnost spolupracuje s kurýrní službou DODO – a podle svých propočtů dokáže rozbor zajistit levněji, než jinde nabízejí testování pro samoplátce, jenž se dostaví k odběru na zdravotnické pracoviště.

„Domníváme se, že o tuto službu může být zájem zejména nyní, když došlo k omezení provozu řady odběrových míst,“ míní Martin Dienstbier, který je ředitelem DIANA Lab. Očekává, že test mohou využít třeba lidé, kteří se před vánočními návštěvami rodiny budou chtít ujistit, že nejsou hrozbou pro své nejbližší. Možnosti uplatnění vidí i ve firmách.

Říká navíc, že tohle je teprve začátek. I on odkazuje na zkušenosti ze zahraničí: covid urychlil rozvoj takzvaného direct-to-consumer testování v celé řadě zemí. „Lidem to přináší možnost objednat si některé laboratorní testy, pro které dříve museli chodit k lékaři a na odběrová místa, z pohodlí domova,“ řekl s tím, že ve světě se to neuplatňuje jen u zjišťování virů způsobujících respirační onemocnění. Také vědci z Vestce připravují i další druhy testů. Aktuálně je ve vývoji například testování pohlavně přenosných chorob z moči.