Výškové domy Pražané nechtějí, moderních budov se ale nebojí

Obyvatelé Prahy nechtějí další výškové budovy, moderní architektuře už se ale tolik nebrání. V průzkumu, který pro skupinu Penta Investments udělala agentura Nielsen-ADmosphere mezi tisícovkou dospělých Pražanů, se jich 55 procent vyslovilo pro vznik moderních staveb. Ovšem za předpokladu, že budou v souladu s okolní historickou zástavbou.

Praha by se každopádně neměla rozšiřovat za své stávající hranice a pro novou výstavbu by bylo lepší využít brownfieldy. Tím se zkultivují plochy ležící ladem včetně jejich blízkého okolí. Jen malá část respondentů si myslí, že by Praha měla rozšiřovat svoje hranice. Stavět by se mělo spíš tam, kde lze využít už existující okolní infrastrukturu.

Prahu její obyvatelé vnímají jako moderní evropské město. Modernost vyplývá podle respondentů nejvíc ze spojení se světem (98 procent), dále je určena nabídkou volnočasového využití (94 procent) a tím, že je ve městě dostatek restaurací a obchodů (92 procent). Přítomnost moderní architektury sice skončila ve výčtu možností až na posledním místě, přesto ji akcentovalo osm z deseti dotázaných. Mírně nadpoloviční většina (56 procent) uvedla, že moderních staveb je tady málo. Mezi moderní a zajímavé stavby ale Pražané moc neřadí výškové budovy, těch by chtěla více jen necelá čtvrtina respondentů.

Zajímavým příkladem vnímání moderní novostavby v památkově chráněné rezervaci je Tančící dům na Rašínově nábřeží. Podle 58 procent odpovědí se do tohoto místa hodí, naopak vysloveně negativních soudů bylo jen 12 procent.

Nedostatek parků

V otázce množství zeleně jsou Pražané spíš skeptičtí. Přes polovinu dotázaných uvedlo, že parků je v metropoli nedostatek. Nejpozitivněji se k jejich dostatku vyjadřovali mladí lidé ve věku 25 až 34 let. Opačný názor, že je v Praze parků a zeleně málo, sdílejí hlavně respondenti mezi 45 až 54 lety a lidé s nižším vzděláním.

Průzkum se týkal také okolí Masarykova nádraží, které je jedním z největších pražských brownfieldů, a svůj projekt tady chystá skupina Penta. Celkem 57 procent respondentů souhlasilo s tím, že prostor má být využitý pro výjimečnou moderní víceúčelovou stavbu. Necelá třetina dotázaných si myslí, že by tady měly vyrůst byty.

Jen každý desátý respondent byl toho názoru, že by se s tímto brownfieldem nemělo dělat nic. Moderní stavbě jsou nakloněni víc muži než ženy, vzdělanější respondenti a také mladší věková skupina 25 až 34 let (67 procent). Projekt architektky Zahy Hadid zná jen necelá pětina Pražanů, nadpoloviční většině z nich se ale líbí (57 procent).